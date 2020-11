María del Mar Delgado: «Necesitamos agua, comida y aire limpio, y eso está en áreas rurales»

Es profesora titular del Departamento de Economía, Sociología y Políticas Agrarias de la Escuela de Agrónomos (Etsiam), delegada del rector para Proyección Internacional, y una gran experta en desarrollo rural, con una amplia experiencia de trabajo en equipos internacionales y multidisciplinares. María del Mar Delgado ha sido seleccionada para participar en el grupo de expertos encargado de elaborar una Visión de las Áreas Rurales Europeas en 2040.

-¿En qué consiste su participación en este informe de la UE?

-La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha puesto en marcha todo el pacto verde y está haciendo reformas bastante importantes, y dentro de eso ha encargado que se haga un informe sobre la visión a largo plazo de las áreas rurales. O sea, lo que ha pedido es que hagamos una especie de análisis de escenarios para predecir, en el 2040, cómo pueden estar las áreas rurales. Entonces vamos a trabajar con distintos tipos de escenarios, más favorables y menos favorables. Ella quiere que, en función de esos escenarios, las decisiones políticas que se vayan a tomar puedan dar respuesta a que vayamos hacia el escenario más deseado. Por ejemplo, las áreas rurales hasta ahora en toda Europa tienen una despoblación importante, si eso va a seguir así, lo que hay que pensar es qué ocurre en esa situación y qué podría hacer a nivel de política la comisión europea para solucionarlo. O a lo mejor decir, pues lo que nos interesa es que apenas haya gente en áreas rurales y todo sea medio ambiente, un montón de territorio donde proveamos de alimentos, con poca gente, todo digitalizado, y si se consiguen los servicios ecosistémicos, pues ese puede ser un escenario. Y si lo queremos así, hay que tomar otras políticas. Y si queremos, por el contrario, hacer un mundo rural mucho más vivo, pensando que es la gente la que cuida el mundo rural, con oportunidades, bien conectado digitalmente, las políticas son otras. Por tanto, lo que ha pedido es hacer un análisis de escenarios plausibles, que haya posibilidad de que eso ocurra, y a partir de ahí tomaremos las decisiones. Porque lo otro que está ocurriendo ahora es que con el covid hay gente que está volviendo a las áreas rurales, a lo mejor la pandemia es otra realidad, pero para eso las áreas rurales tienen que tener una conexión digital.

-Pero, ¿por qué decide la Comisión Europea hacer este estudio?

-Hay que resaltar que la presidenta de la comisión no ha hecho esto porque se le haya ocurrido en una idea feliz sino porque las áreas rurales representan el 90% del territorio europeo aproximadamente y ella ha querido marcar que no se puede pensar en un pacto verde, en un desarrollo sostenible de Europa, si se olvidan de las áreas rurales. En ellas no solo se producen los alimentos, es donde se produce el aire limpio, donde se cosecha el agua, donde se produce la energía, donde tenemos los paisajes, donde hay más posibilidades de sentir bienestar, por el verde, la limpieza… lo que está poniendo en valor es que no podemos seguir alejándonos de ellas y pensando que el mundo rural es el atraso y lo moderno es la ciudad. Sino pensar que para la cohesión de Europa necesitamos de estas áreas donde vamos a luchar de verdad contra el cambio climático. Lo que más necesitamos los humanos es agua, comida y aire limpio, a ver dónde se produce eso, en la ciudad no lo veo. Es decir, habéis sido la puerta trasera y ahora queremos que estéis en el vagón de cabeza.

-O sea, que medidas concretas, en principio, no se proponen.

-La comisión europea tomará las decisiones después. Nosotros haremos el análisis de imaginar cómo pueden ser las áreas rurales dentro de 20 años, en función de distintos escenarios posibles.

-¿Y por qué la Universidad de Córdoba participa y en concreto usted?

-Básicamente porque yo tengo una trayectoria de trabajo en desarrollo rural bastante importante. Soy profesora de la Escuela de Agrónomos y he trabajado mucho en políticas rurales y han seleccionado a unas cuarenta y tantas personas de toda Europa, de distintos sectores, no querían que ninguno estuviera sobrerrepresentado; de hecho, de universidad solo hay 8 o 10 personas. Hubo una convocatoria y yo me presenté, pero me decían que había una gran presión y escogían poca gente de universidad, por lo que me sorprendió mucho cuando me comunicaron que me habían seleccionado como parte del grupo de expertos. Me parece que hay dos o tres españoles nada más participando, pero yo soy la única de Universidad. Está representado el gobierno de Canarias, a nivel político, y la red española de Desarrollo Rural. Es más poner en valor tu experiencia, tus conocimientos.

-¿Qué significa para la UCO y para usted participar en este grupo de trabajo internacional?

-En cualquier plataforma importante tanto a nivel nacional como internacional en la que podamos estar, eso siempre es algo muy positivo para la Universidad de Córdoba, que se posiciona muy bien internacionalmente. Todo esto nos abre puertas, nuestra universidad suena como importante en temas agroalimentarios, en temas rurales.

-Usted que tiene amplia experiencia en grupos de trabajo nacionales e internacionales, ¿cómo es trabajar en un equipo tan multidisciplinar?

-Es bastante interesante. Quizá lo más difícil es poner en marcha dinámicas que tengan sentido. En este sentido, este grupo está coordinado por el Join Research Center, que es como el organismo de investigación de la Comisión Europea, y eso es importante, porque ellos tienen mucha experiencia de trabajo en eso. Así, tenemos reuniones periódicas y van proponiendo una serie de ejercicios o tareas que hay que ir haciendo. Todos los que formamos parte del grupo tenernos experiencia en ese sentido, conocemos bien las áreas rurales, cada uno desde una perspectiva diferente, y no estoy viendo grandes dificultades en las dos primeras reuniones que hemos hecho.

-¿Qué afecta hoy a las áreas rurales?

-Entre todos tenemos que imaginar escenarios. Puede que nos dividan luego, pero tenemos que decidir cuáles serían los ejes directores de los distintos escenarios y luego los drivers, es decir, los temas que pueden mover el mundo rural hacia un lado u otro, qué es lo que realmente está influenciando. Por ejemplo, el tema de población, las migraciones, tanto de gente que se va del mundo rural como los que vuelven; la digitalización es un temazo en estos momentos porque en función de que tengan más o menos acceso a la tecnología las oportunidades serán de una forma u otra. Otro tema super importante es el acceso a los servicios, si no hay escuelas, no hay sanidad, si no hay tiendas… nuestras áreas rurales de Andalucía son muy distintas de otras pues en Castilla y León, por ejemplo, hay muchos pueblos donde va una vez a la semana, una furgoneta de pescado o de fruta; los bancos, están desapareciendo de las áreas rurales, y esos es un problema para la gente mayor. Todo eso son temas muy importantes, como el cambio climático. Lo importante de un análisis de escenarios es que nos movemos siempre con la incertidumbre.

-Ha dicho antes que la pandemia está haciendo que vuelva la gente a las áreas rurales.

-Sí, pero tampoco tenemos datos concretos de eso. Es tan reciente que no sabría decir si es una tendencia real o anecdótica. Tiene que pasar más tiempo para poder analizarlo.

-En esa visión de las áreas rurales, ¿qué diagnóstico haría sobre la provincia de Córdoba?

-En Córdoba tenemos dos realidades muy distintas, la del norte y la del sur. El sur no está demasiado mal pero el norte se está despoblando muchísimo. La zona norte, quitando los pueblos más grandes, tiene muchos problemas de despoblación, también la agricultura no tiene tantas posibilidades como en el sur; es más zona de sierra, terrenos menos productivos desde el punto de vista agrícola.