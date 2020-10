María José Ruiz: «La falta de apoyo hacia el pequeño comercio es evidente»

-¿Cree que ha afectado al comercio de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid- 19 y por qué?

-Sí, sobre todo en el mundo en el que yo me muevo, que es el de la moda. Nadie se hace cargo de que los minoristas con una calidad un poquito más elevada tenemos que comprar a proveedores españoles con seis meses de adelanto y nos ha pillado con toda la mercancía de la campaña de comunión y eventos de primavera, que se recibe en febrero. En el comercio de cercanía hay una gran mayoría que no está digitalizado y los que lo estamos no tenemos las mismas posibilidades que las grandes marcas, que están promocionando sus ventas online constantemente en radio, televisión y prensa.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Las desventajas que tenemos ante las grandes superficies que tienen unas posibilidades de contratación, de promoción, que no tenemos los pequeños comercios. Con la ampliación de la ZGAT -Zonas de Gran Afluencia Turística- lo único que se consigue es darle mayores beneficios a las grandes superficies. Esa falta de apoyo hacia el pequeño comercio, que en realidad es lo que da vida a los barrios y a las ciudades, es evidente. No te apoyan en nada. No te dan subvenciones claras, no te dan un apoyo directo, los ICO tienen unas condiciones totalmente desventajosas para los pequeños comercios frente a los grandes.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Lo primero, unas ayudas más directas que no supongan el endeudamiento del pequeño comercio para solucionar sus problemas y que dejaran de apoyar a esas grandes empresas que ya bastante les hemos apoyado, como por ejemplo la entrada a un parking en plena carretera de Trassierra, que eso no lo tiene ninguna ciudad, o la urbanización de una zona para colocar expresamente una gran superficie o la ampliación de horarios de apertura, que no tiene sentido si nos están diciendo que el futuro es la digitalización. Es incongruente querer abrir más domingos si todo se va a comprar online.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Precisamente el comercio de cercanía en todos los sectores yo creo que es lo que marca la diferencia de la vida de los barrios. Puedes tener barrios que sin comercio son barrios dormitorio. El pequeño comercio aporta muchísimos valores a la ciudad: la cercanía, el trato, el conocimiento, la calidad, es que da vida, da luz. Por ejemplo, en la zona de Almogávares, si no fuera por la luz de los escaparates eso sería la boca del lobo. La vida que aportan los pequeños comercios no la aporta ninguna gran superficie.