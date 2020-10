María Antonia Quijada: «Piensan que no voy a denunciar igual que el compañero»

María Antonia Quijada cumple hoy 56 años de edad y será la primera guardia civil que pasa a la reserva en Córdoba. Nacida en Úbeda (Jaén), accedió al Instituto armado hace 32 años y pertenece a la primera promoción de mujeres guardias civiles. En un primer momento prestó servicio en Casetas (Zaragoza), donde permaneció seis años hasta que realizó el curso de Tráfico y fue destinada a Córdoba. Después de 25 años en este subsector, afirma que «me gustaría continuar, por ejemplo, en los juzgados o en algún sitio un poco más tranquilo». Cuando se le pregunta si recomendaría a otras mujeres entrar en la Benemérita, afirma que «sí» y explica que «tiene muchas satisfacciones, sobre todo, porque ayudas a la gente».

-¿Qué le llevó a entrar en la Guardia Civil?

-En mi pueblo, Úbeda, estaba antes la academia, ahora está en Baeza. En mi familia no había nadie guardia. Coincidí con amigas cuyos padres sí que eran del cuerpo y a través de ellas lo fui conociendo.

-¿Cómo tomó su familia esta decisión?

-Mi padre se sorprendió. Tengo un hermano dos años más chico que yo que también es guardia. En un hombre se ve más normal. Pero me apoyó desde el principio, vino conmigo a los exámenes a Madrid y estaba muy implicado.

-Se va a la reserva tras prestar servicio en Tráfico, quizá uno de los más conocidos por los ciudadanos y puede que también de los más duros por la asistencia a los accidentes, ¿verdad?

-Sí, porque me he dedicado a los accidentes. Son momentos que no son agradables para nadie y alguien tiene que hacer el trabajo.

-La presencia de la mujer en el cuerpo sigue siendo muy baja. ¿A qué puede deberse?

-Desde fuera no se conoce realmente la labor que hacemos, creo que es eso.

-Ahora que tiene la oportunidad, explíquelo, por favor.

-Somos como una policía, pero de los pueblos pequeños. También lo que a lo mejor echa para atrás es precisamente eso, que te destinen a un pueblo pequeño.

-Pese a todo, uno puede imaginar que el trato a la mujer habrá cambiado mucho en tres décadas. ¿Cuáles han sido, en su opinión, los principales avances?

-Tenemos el mismo tratamiento que un funcionario. Cuando estuve embarazada de mis hijas las bajas fueron iguales. Este siempre ha sido un cuerpo muy masculino y se ha tenido que ir adaptando, es como la sociedad en general.

-¿Alguna vez se ha sentido discriminada?

-No he tenido ningún problema en todos estos años, se me ha tratado igual que a otro compañero.

-¿Es escasa la presencia de mujeres en puestos de mando?

Es que no ha dado tiempo. Si entras por la escala básica, que es mi caso, llevamos 32 años pero, por ejemplo, para poder presentarte a cabo tienes que llevar unos años y de cabo a sargento son otros años. Y así. Ya tenemos una comandante de mi promoción. De la Academia General Militar sales de teniente y ya tenemos tenientes coroneles.

-¿Y en la calle, costó que la población se acostumbrase a la figura de la mujer guardia?

-Al principio, yo que soy de Tráfico, piensan que a lo mejor no voy a denunciar igual que el compañero. Sobre todo, las alcoholemias te vienen como a llorarte más, para ver si te dan más pena que al compañero, pero me da la misma, ninguna.

-¿En algún momento se ha tenido que poner más dura?

-No, ellos lo intentan, pero cuando te ven en tu sitio… De hecho, recuerdo una alcoholemia que iba una pareja, un chico y una chica. En invierno me pongo la gorra y la bufanda, y solo se me ven los ojos, y no sabían si era un hombre o una mujer. Paré, me dio positivo en el etilómetro pequeño y lo pasé a la furgoneta que es donde está el grande. Se montó el chaval y vi que la novia entraba también, pero en ese momento pensé «Ahora le digo que salga». Me quité la gorra y la bufanda, y cuando vio que era una mujer se salió directamente. Dijo, «aquí no tengo nada que hacer», porque se estaba insinuando a ver si por ahí...

-Habrá vivido todo tipo de situaciones.

-De todo. Al principio a la población le extrañaba ver a una mujer. Los primeros años no me pilló aquí sino en Seguridad Ciudadana. Una noche se escaparon unos caballos y tuve que llamar al dueño a las tres de la mañana por teléfono. Me acuerdo que mi jefe me decía «¿No viene?». Le tuve que volver a llamar y decirle «Mire usted, que esto no es ninguna broma, que este es el cuartel de la Guardia Civil y si no lo cree, llame a este teléfono y verá que es verdad que se le han escapado los caballos y tiene que venir a recogerlos». Dijo que no pensaba que era verdad y le respondí que ya también había mujeres en la Guardia Civil.

-¿Qué consejo daría a una mujer que quisiera acceder al cuerpo?

-Lo tomo como un trabajo cualquiera. Tiene muchas satisfacciones, sobre todo, porque ayudas a la gente. Cuando una persona tiene un accidente está completamente desamparada y lo menos que puedes hacer, aparte de hacer tu trabajo, es darle una palabra de ánimo. Recuerdo un fallecido de una bicicleta que tuvimos que llamar a la mujer para que lo identificara y la pobre no fue capaz, únicamente se abrazó a mí, yo solo la abrazaba y con eso ya se sentía un poquito mejor. Son momentos que necesitas algo de calor.

-Con estas situaciones, ¿se ha llevado los problemas a casa?

-Sí te los llevas. Sobre todo en los accidentes, tu trabajo no solamente es estar en la carretera, luego tengo que hacer el atestado y enviarlo al juez. Muchas veces te tienes que comer el coco a ver quién es el culpable. Hay veces que no lo tienes claro.