María Ángeles Durán: "Estamos ante un cambio revolucionario por la necesidad de cuidados de los mayores"

María Ángeles Durán, investigadora madrileña de 76 años, hoy jubilada pero que sigue trabajando en el CSIC 'ad honorem', fue la primera catedrática de Sociología en España, algo que logró en 1982, y de nuevo se convirtió en pionera al ser la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas del 2018. En el 2002 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz. Es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid (2008), por la Universidad de Valencia (2012) y por la Universidad de Granada (2013). Ha investigado los usos del tiempo y el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres dentro de los hogares. Y ha acuñado un nuevo término, el cuidatoriado, una nueva clase social de los que cuidan de otros.

-En su conferencia en el IESA ha abordado la demanda futura del cuidado, ¿qué mensaje ha querido transmitir?

-Hablo del futuro, más que del presente, porque hay un dato importante y es que están aumentando las personas mayores y disminuyendo las personas en edades centrales que pueden hacerse cargo de su cuidado. Eso significa que vamos a tener escasez de cuidadores al mismo tiempo que aumenta la demanda, no solo en España sino en todo el mundo desarrollado.

-Y ante esta situación, ¿qué plantea?

-Es una revolución. Es un cambio revolucionario porque hasta ahora en la humanidad nunca se había dado una circunstancia parecida y no lo tenemos previsto. Hasta ahora, la demanda de cuidados era sobre todo para la población infantil, la cual en estos momentos en España es de 1,3 hijos por mujer, que ni siquiera llega a la tasa de reposición que se necesita. Hemos generado un sistema de educación infantil, red de guarderías, la obligatoriedad de escolarización… pero para las personas mayores, como no existía esta demanda tan fuerte, no tenemos previsto nada, ni legalmente ni moralmente, ni económicamente.

-Usted ha acuñado el término de cuidatoriado, ¿a qué se refiere con ello?

-Es igual que proletariado o campesinado. En todas las sociedades suele haber un grupo que es el que más lo necesita pero al mismo tiempo está muy poco protegido, con pocos privilegios y muchas obligaciones. En las sociedades agrarias fue el campesinado; en las sociedades industriales fue el proletariado y ahora en las sociedades de servicios modernas, de los países muy desarrollado, empieza a haber un gran colectivo social que son los que tienen que cuidar, y ello porque para el mercado no es rentable ofrecer cuidados a una población que en términos económicos se llamaría la demanda insolvente. Necesitan cuidados pero no pueden pagarlos y alguien tiene que pagarlos por ellos. Eso solo se puede hacer con impuestos o alguien tiene que cuidar gratuitamente o con menos derechos que los demás trabajadores asalariados. Así, el cuidatoriado lo componen quienes tienen estructuralmente la obligación de cuidar, que son en su mayoría mujeres, que lo tienen que hacer por razones morales, familiares. Y hay otro grupo, en su mayoría inmigrantes, asalariados, también mujeres en su mayoría, que tienen el nivel más bajo de todo el mercado de derechos laborales.

-¿Tiene cuantificado cuánto vale ese trabajo no remunerado?

- Es muy complicado. Primero hay que saber cuantas horas se dedican y cuantas horas serán necesarias dedicar en el futuro. Y eso, con las encuestas de empleo, vamos acercándonos a unas cifras. Pero hay otro dato, que es cuánto vale. Los economistas le llaman el salario sombra, que para un cuidador puede ser el salario mínimo interprofesional o menos o puede ser más. Por ejemplo, una cirujana que no pueda ejercer porque tenga que cuidar a su padre, nos va a decir que no le sirve el SMI. La realidad es que nos encontramos con márgenes que van desde los 8 o 9 euros hasta los 30 en algunos municipios, que es lo que le cuesta al ayuntamiento esos servicios. Y lo más frecuente de todo son empleados contratados directamente por los hogares, donde se produce una situación de alegalidad porque tanto el contratante como el contratado se sitúa fuera de lo que dice la ley. Por ejemplo, un jubilado con una pensión media en España, del orden de 1.000 euros para los hombres y 700 y pico para las mujeres, ¿cuánto puede pagar? Es muy habitual llegar a un acuerdo verbal con quien le cuida para que la jornada sea más larga de lo legal y el salario más bajo de lo legal. De modo que tenemos una dificultad para saber cuántas son las horas que se necesitan y qué precio le ponemos a ese tiempo.

-Ha dicho usted en alguna ocasión que el cuidado no remunerado equivale a 28 millones de empleos.

-Eso está publicado en mi último libro, ‘La riqueza invisible del cuidado’, editado por la universidad de Valencia. Y ahí he hecho un estudio con datos del INE y los datos se corresponden al trabajo no remunerado en el hogar. Incluye limpieza, comida, etc. Todos los cuidados de la familia, según el INE, si se le aplica un algoritmo para calcular las jornadas a tiempo completo equivalente y la media del tiempo del sector servicios, salen 28 millones de empleos. O sea, el trabajo no remunerado de los hogares equivale a 28 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.

- Y la mujer será la que más tiempo dedica.

-Supone casi el 30% más que todo el mercado laboral, incluido el sumergido.

-No ha cambiado nada entonces…

-Sí, a pesar de todo, ha cambiado mucho. Hace 40 años, los resultados serían todavía mucho más abrumadores. Hace 40 años el cuidado de los niños era el más importante y ahora nos hemos desplazado y el más importante es el cuidado de los mayores. El cuidado de los niños lo hace la población joven y el de los mayores lo hacen los mayores más próximos, que pertenecen a generaciones anteriores, con mucha menos igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ahora hay más hombres jóvenes participando que entre los hombres mayores. Y si los hombres necesitan cuidado les cuidan mujeres mayores que pertenecen a una época distinta, mucho menos igualitaria.

-¿Y cuál es su propuesta ante esta situación de la realidad social de hoy?

-Como el cambio es tan revolucionario no basta con una sola propuesta. Por un lado, el Estado tiene que crear más servicios públicos, ofrecer más desgravaciones, Pero esto tiene un límite, se necesitarían impuestos muy altos, al estilo de los países nórdicos. Luego, hay que generar voluntariado, más del que tenemos ahora y hacer una redistribución de papeles dentro de los hogares, con una incorporación al cuidado mayor que ahora de los varones y de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que participan de los niños pero no del cuidado de mayores. Estamos a 1,3 hijos por mujer y para mantener la población autóctona necesitaríamos 2,1. Es decir, un déficit de casi un hijo para mantener estable la demografía. Y luego,otra cuestión importante es cuidarse uno mismo. Y ahí entran las campañas sanitarias y de estilos de vida, lo cual puede mejorar la morbilidad.

¿Y ayudará la tecnología?

-La tecnología ayudará algo, pero creo que será más fuerte el impacto de mejores hábitos de vida que el de la tecnología, para estar más años sin necesidad de que nos cuiden.

-Pues no veo a los gobiernos muy preocupados de esta situación.

-Pues no mucho. Están todos preocupados con las votaciones y los temas monetarios. Los bienes que no se convierten en dinero no se dan cuenta de lo importantes que son.