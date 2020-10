Mari Paz Castellano: «Tenemos que hacer frente a los mismos gastos cada día»

¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

Está claro que nos ha afectado y nos sigue afectando a todos, pero no al mismo nivel. Estamos en un momento económico y sanitario de incertidumbre, y el apoyo económico que tiene una gran empresa detrás, no lo tiene una pequeña empresa. El confinamiento obligó a muchos pequeños empresarios a hacer ertes sin tener la seguridad de poder reincorporar a la plantilla al finalizar éste. Si no ha habido ingresos en ese tiempo, ha habido que reestructurar nuestros comercios, invertir y modificar nuestros Protocolos de Riesgos Laborales, invertir en medios que aseguren la viabilidad sanitaria de nuestro negocio, seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales...¿qué queda? Muchos, por desgracia, no han podido vencer al ogro, el pequeño comercio no cuenta con la misma fuerza y apoyo que las grandes empresas.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Tenemos que hacer frente a los mismos gastos que suponen abrir la persiana cada día, gastos que no entienden de si tu cliente sigue trabajando, está en el paro o en un ERTE, o simplemente tiene miedo de contagiarse o se ha contagiado. Se han reducido los aforos, ha disminuido la productividad. Hay que seguir invirtiendo, innovando, adaptarse a las nuevas tecnologías, estar presente en redes sociales, llevar la gestión del negocio...y todo ello recae en tres o cuatro personas en el mejor de los casos, que, además, son padres y madres, pendientes de que, además, no se una un caso positivo o confinado en la familia o en el negocio. Es una situación difícil para pequeñas empresas, que en la mayoría de los casos, son familiares.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Pues un poco de apoyo al autónomo no vendría mal. La mayoría de los comercios de cercanía están dirigidos por autónomos, unos se han visto obligados a cerrar durante el estado de alarma, sin un ingreso y muchos gastos que seguir asumiendo. Una situación insostenible que ha acabado con muchos negocios.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Es vital, es reactivación de la economía, es invertir en tu ciudad, es apoyarnos entre todos. Es saludarte cada vez que entras por mi puerta, conocer tu nombre, compartir inquietudes, ayudarte, ayudarme, conocer tus necesidades..., te pone en las manos aquello que necesitas y no aquello que te entró por los ojos porque tiene muchas luces y muchos carteles haciéndote ver que es una ganga, no compras por impulso y, finalmente, ahorras.