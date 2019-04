Marcial Gómez dice que "hay mucho que mejorar y aportar" a Córdoba desde el Gobierno

El candidato número uno de Cs por Córdoba al Congreso de los Diputados, Marcial Gómez, asegura que "hay mucho que mejorar y se puede aportar mucho más a Córdoba" desde el Gobierno, porque "ha sido una provincia maltratada tradicionalmente en los Presupuestos Generales del Estado", de manera que "hay que reivindicar el espacio y sitio" que merece la provincia.

En una entrevista con Europa Press, Gómez lamenta que ésta ha sido una legislatura "fallida", porque en el primer periodo en el que Cs apoyó la investidura de Mariano Rajoy y participó al elaborar presupuestos "costaba mucho hacer que el PP pusiera en marcha las reformas y acuerdos negociados"; mientras que los últimos nueve meses, desde la moción de censura de Pedro Sánchez, han sido "absolutamente perdidos".

Pese a "la alineación de astros, con el PSOE en el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Gobierno, de poco ha servido a la provincia", porque "el PSOE negoció los presupuestos exclusivamente con Unidos Podemos e independentistas y se olvidaron por completo de la provincia", advierte.

Frente a ello, destaca la aportación de Cs a la provincia con "cosas importantes, como la subida de pensiones para los cordobeses, teniendo en cuenta que es de las provincias con la pensión media más baja", así como "bajar impuestos", precisando que "Córdoba es una de las provincias que presenta menor renta per capita".

También resalta "el complemento salarial para jóvenes" y en materia de infraestructuras, enmiendas para terminar la salida del kilómetro 403 en la A-4 en la capital, "con un millón de euros más", y el bacheado de la misma autovía cerca del límite con Jaén, con otro millón de euros.

No obstante, puntualiza que "el principal problema de la provincia es el desempleo, que tiene consecuencias con otros problemas, como la pobreza y necesidad de algunas familias y la despoblación", de modo que "lo prioritario es trabajar por el empleo y reformar el modelo de relaciones laborales actual", después de que "los modelos de PP y PSOE no funcionan, no han proporcionado estabilidad y hay precariedad y temporalidad", argumenta.

En cuanto a infraestructuras, ve "prioritario vertebrar la provincia para ser capaces de poner en valor toda la riqueza y atraer visitas turísticas hasta el último rincón", de ahí que abogue por desdoblar la carretera N-432 y ampliar el recorrido del Cercanías de este a oeste en la provincia.

PARA ENCUESTAS, LAS URNAS

Mientras, Gómez precisa que no cree mucho en las encuestas y sí "cuando se sacan las urnas", de forma que "las dos últimas grandes encuestas que ha habido fueron las elecciones catalanas, que ganó Cs, y las andaluzas, que Cs tuvo un crecimiento muy importante y permitió el cambio en Andalucía", por lo que es "muy optimista" con la situación de Cs, que "puede presumir de ser un partido que sigue creciendo y va a obtener un mejor resultado", augura.

Tras admitir que no habrá escenario para mayorías absolutas, el candidato defiende la oferta de su líder, Albert Rivera, al candidato popular, Pablo Casado, para formar gobierno, "porque hoy por hoy el PP es el único partido que se mueve en el constitucionalismo, que son las coordenadas de Cs, con el respeto a la Constitución y a la Ley como garantía de convivencia".

Por tanto, remarca que "solo hay dos alternativas sobre la mesa, un gobierno de Sánchez con los independentistas, separatistas, amigos de los etarras y populistas de izquierda o un gobierno constitucionalista que ya se decidirá en las urnas si debe ser encabezado por Rivera o Casado", aunque subraya que "una etapa de futuro, regeneración, reformista y de cambio solo la puede protagonizar un líder que no tiene mochilas de corrupción, que habla de futuro y no de la Ley del Aborto de 1985 y que apuesta por reformas".

Y en ese panorama, considera que "Vox, que ni siquiera se sabe si va a tener representación en el Congreso, porque hoy por hoy no la tiene, y no se sabe qué conseguirá, tendrá que decidir si va a permitir el gobierno de Sánchez, que se ha convertido en un obstáculo y lastre para España, o va a permitir la investidura de un gobierno constitucionalista".

Así, insiste en la propuesta al PP para "formar gobierno como en Andalucía, que ya se ve que da frutos", a la vez que "Vox tendrá que decidir si quiere hacer como en Andalucía, permitir cambio de gobierno, o que Sánchez siga gobernando apoyado en aquellos que son un problema para España y quieren romper el país".

Entretanto, no ve "factible apoyar un gobierno de PSOE", aclarando que "no es cierto" que su formación ponga "un cordón sanitario", porque "desde que el PSOE llegó al Gobierno solo se ha apoyado en Podemos y los independentistas", de modo que "no podemos llegar a acuerdos con un partido que ha roto los puentes", sostiene.

"EL FUTURO DE CÓRDOBA"

Marcial Gómez, que ha estado presente en dos legislaturas y opta ahora a una tercera, agradece que "la dirección del partido, el comité ejecutivo y el grupo parlamentario" confíen en él, al tiempo que da "las gracias a los militantes y simpatizantes" que le hacen llegar "muestras de alegría, felicitación y enhorabuena" por liderar la lista de la formación naranja al Congreso.

Al hilo, dice que se siente "satisfecho de la implantación" del partido en la provincia, donde llega al 92 por ciento de la población y cuenta con unos 500 afiliados, después de que entró como simpatizante a finales de 2013 y como afiliado en 2014, "con reuniones de seis personas".

En su opinión, en estas elecciones "se juega el futuro de Córdoba", de modo que los electores "tendrán que valorar si quieren una Córdoba que mire al futuro, haya las mismas oportunidades de empleo que en otros lugares, ser capaces de atraer al turismo y vender los excelentes productos a través de una Córdoba bien vertebrada con infraestructuras". Para eso, según él, "el mejor presidente y quien puede liderar el cambio es Albert Rivera".