Marcha por la Dignidad en Córdoba en defensa de la sanidad y la educación públicas

Las Marchas por la Dignidad se han manifestado esta mañana de sábado en Córdoba, y simultáneamente en diversas ciudades andaluzas, en defensa de la sanidad y la educación públicas, según ha explicado una de las portavoces de este movimiento, Mercedes Aguado.

El recorrido se ha iniciado a las 11:30 horas en el Bulevar de la Avenida del Gran Capitán y ha finalizado en la Avenida de Vallelllano, junto a la Subdelegación del Gobierno y la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, donde se ha leído un manifiesto en el que, entre otras cuestiones, se señala que "nuestro sistema sanitario está en absoluto peligro por culpa de tantos años de recortes y privatizaciones".

En este sentido el manifiesto señala que "a falta de personal sanitario y de infraestructuras hacen que hoy, la Atención Primaria esté en colapso. No hay atención presencial. Las esperas para la atención telefónica se eternizan. Para el covid no hay suficientes rastreadores. Esta situación es insostenible e inadmisible" por lo que los manifestantes han exigido "que se supriman las leyes que hacen posible las privatizaciones y convenios, que la Junta abandone la vía, emprendida por el PSOE y profundizada por el gobierno actual de la derecha, de recortes", así como "la recuperación para lo público de todo lo privatizado y garantizar así que la sanidad pública llegue a toda la población".

Vídeo: Marcha por la Dignidad en Córdoba, este sábado.

En cuanto a la educación el texto de las Marchas por la dignidad pide "la reversión de las leyes educativas reaccionarias y aniquiladoras de lo público " y exige un sistema educativo "100% público y gratuito, con la inversión necesaria para que se garanticen unas ratios acordes a la legalidad que eviten cierres innecesarios de unidades y se garantice la seguridad sanitaria dentro de las aulas". Añade que "el incremento de profesorado en la educación pública no llega al 6% y, sin embargo, en la concertada pasa del 11%" y que ante la crisis sanitaria provocada por le covd-19 "no se han adecuado los espacios" y "no se garantiza la presencialidad segura para la comunidad educativa".

Varios participantes en la Marcha por la Dignidad en Córdoba, este sábado. Foto: A.J. GONZÁLEZ

Otras reivindicaciones

Por otro lado las Marchas por la Dignidad han solicitado la retirada de la Reforma Laboral ly de la llamada Ley Mordaza, que se lleve a cabo la Reforma Fiscal pactada en el acuerdo de Gobierno PP-UP, el fin de los desahucios, y una Renta Básica de Emergencia "que supla al horrible fiasco del Ingreso Mínimo Vital".

Sobre esta cuestión el manifiesto destaca que en Córdoba, sólo se han aprobado 544 peticiones de 18.693 (el 2,91%) de Ingreso Mínimo Vital.

Esta es la cuarta movilización de las Marchas por la Dignidad llevadas a acabo desde junio.