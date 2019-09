Moreno Calderón: una marcha muy sentida

La guerra de iconos (patrona versus caimán) previa a la Velá de la Fuensanta amenaza con convertirse en un clásico sustituyendo su runrún al repicar de las campanitas de barro. Qué pereza dan algunas veces las polémicas de esta tierra, y qué grato comprobar, esta misma semana, que hay personas que suscitan consenso más allá de las ideologías.

Por fin alguien pone de acuerdo a nuestros políticos locales. Obra el milagro Juan Miguel Moreno Calderón, un extraordinario concejal de Cultura, que atesora otras muchas cualidades (vocación de servicio público, inteligencia, bonhomía, sentido del humor, amabilidad...) y que se ha visto obligado a dejar la política por motivos de salud (desde aquí le deseamos que se recupere muy pronto) y porque, claro está, él se la tomaba en serio. Para despedirse del Pleno escribió una carta en la que invitaba a sus compañeros de Corporación a alcanzar acuerdos por el bien de la ciudad. La idea la aplaudieron todos los concejales, pero pocas veces la cumplirán a lo largo del mandato. Ya verán si no...

A la postre, la marcha de Moreno Calderón ha provocado la primera crisis de gobierno que ha tenido que afrontar el alcalde, José María Bellido, con un hándicap añadido: la ausencia en sus listas de otro perfil vinculado al mundo de la cultura. Hay quien dice, --yo no me atrevería a tanto--, que la relación entre los políticos de derechas y la cultura no es más que un oxímoron. Creo, más bien, que la lista que Bellido confeccionó para las elecciones municipales solo contemplaba la posibilidad de que el concejal de Cultura fuera Juan Miguel Moreno Calderón y que, lógicamente, no había barajado ni por asomo su renuncia. El hecho añadido de contar en esa candidatura con perfiles muy arquetipados, muchos de ellos fichajes hechos fuera de la sede popular (con una candidatura de políticos-políticos no hubiera pasado esto, porque ese perfil encaja para el roto y el descosido), ha complicado más aún la solución a la sentida marcha.

La decisión de colocar a Blanca Torrent al frente de los teatros cordobeses evidencia estas dos cosas: la carencia de perfiles culturales entre los populares y el complicado encaje de perfiles exógenos a la política local (como el de la segunda teniente de alcalde del PP) en áreas municipales, más allá de las que la lógica señalaría (en este caso, el área de la empresa). Se queda, eso sí, con el Imdeec. En Cultura, Blanca Torrent no tendrá más remedio que apoyarse en los técnicos del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), toda vez que el gerente del instituto, Juan Rafael Martínez, es consultor y también procede del mundo de la empresa, con apenas incursiones en el cultural.

Con la salida de Moreno Calderón entra la número 10 de la lista del PP: la ingeniera informática Lourdes Morales, que pasa de la coordinación de la Concejalía de Transformación Digital a dirigirla. Ahí, nada que añadir, salvo desearle toda la suerte del mundo ante la titánica misión de digitalizar un Ayuntamiento de los años 90.

El gobierno local tiene también pendiente cerrar el nombramiento del gerente del Imgema, tras la denuncia de CCOO realizada el 28 de agosto, sobre la existencia de una persona que se presentó como gerente en el Jardín Botánico. Ahora hay abierto un proceso selectivo, al que se han presentado 68 personas, para ocupar dicho cargo. La edil Laura Ruiz, presidenta de este instituto, no ha respondido a las acusaciones, ni siquiera el jueves, en el consejo rector del instituto. «No es el momento aún», dijo cuando le preguntaron. El gobierno local confía en dar carpetazo cuanto antes a la polémica con el nombramiento de un gerente y que, por más «discrecional» que sea su elección, el señalado (que también presentó sus méritos al proceso selectivo) no sea el elegido.

Si a Cs le ha escocido mucho o nada esta cuestión no se sabe, porque por ahora, de puertas para afuera, continúa la luna de miel entre los socios de gobierno, más allá de alguna que otra escaramuza por la cuota mediática.

El PSOE, por su parte, también quiere cerrar a principios de semana la contratación de los asesores de su grupo, algo que lo demás partidos hicieron en julio. Como ya publicó este periódico hace unos días, las tensas relaciones entre la sede y el grupo municipal han impedido cerrar un acuerdo, al haberse trasladado la batalla de las listas a esta especie de guerra de guerrillas de tercera regional por los asesores.