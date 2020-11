Manuel Serrano: «El comercio de barrio hace contratos de larga duración o indefinidos»

-¿Cree que ha afectado más que otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-La crisis que padecemos ha afectado, sobre todo, al comercio de cercanía por las medidas de protección sobre la pandemia y seguridad que se han tenido que imponer. Un aforo limitado de personas, los elementos de protección, no se puede tocar la mercancía y la necesidad de desinfección de las mismas. Por otro lado, el número de trabajadores por metros, ocasionando una importante caída de ventas con pérdidas de puestos de trabajo, y no ha habido una información concreta y específica todo durante el periodo de confinamiento. Una vez pasado, el comercio de barrio siguió con las nomas establecidas de seguridad. En cambio, en las grandes superficies no se seguía aplicando o llevando a la práctica.

-¿Cuáles son principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Debido a la pandemia que estamos padeciendo las ventas han bajado un 60%, llegando a tener que cerrar muchos comercios. Sabemos que las normas impuestas son necesarias, pero de las ayudas económicas se dice mucho en la pantalla y en prensa, aunque al final la mayoría pasan por entidades bancarias privadas y son personales con las entidades bancarias. A las ayudas estatales cuesta llegar y cuando se te conceden nunca es la cantidad dicha.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las administraciones deben de potenciar más este tipo de comercio y no solo en época de elecciones. Fomentar de manera continuada el sistema de emprendedores (no todos podemos ser funcionarios estatales o autonómicos) es un punto de inicio para emprendedores, creación de autoempleo y mas contratación. En estos negocios cuando contratas a personal suele ser, en gran mayoría, con contratos de tipo indefinido o contrato de larga duración al contrario de las grandes superficies que lo hacen por campaña o a tiempo parcial. Nos falta asesoramiento por las administraciones, incentivos y más ayudas para la creación de este tipo de negocio.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Este tipo de negocio es muy importante para Córdoba, los barrios que cuentan con este tipo de negocio son barrios dinámicos con mucha actividad empresarial. Se trata de barrios populares con mucho movimiento de personas, barrios que se han cotizado al alza en sus infraestructuras aún siendo barrios de un nivel medio económicamente hablando, llegando a tener varias oficinas de una misma entidad bancaria. Eso dato es indicativo de que este tipo de negocio genera riqueza para la zona en la que se ubica.