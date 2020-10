Manuel Pérez: "En Córdoba no he visto más modelo que el basado en el turismo de aluvión"

Manuel Pérez Pérez (Baena, 1951) fue alcalde de Córdoba apenas cinco meses de 1995. «Fui tan breve como algunos alcaldes de la Segunda República», comentaba en esta entrevista realizada en la Corredera, el mismo día pero una década después de que la ciudad celebrara --con más entusiasmo que el ascenso del Córdoba a Primera-- su entrada a la final del sueño- bluff del 2016. Desde la Oficina Municipal Córdoba 2016, de la que fue coordinador general, vio languidecer el proyecto que ahora analiza como la gran oportunidad perdida. Y no solo por no haber ganado. Verán.

-Esta semana se han cumplido 10 años de la elección de Córdoba como finalista para la Capitalidad Cultural. ¿Qué recuerda de aquel día? ¿Qué supuso para Córdoba?

-Fue un día emocionante. Supuso una esperanza colectiva como no había habido en Córdoba. Parecía que teníamos muchas opciones para serlo y si no para ser una ciudad de referencia cultural. Ese día hubo mucha unidad de todas las instituciones y sobre todo una implicación muy fuerte de la ciudadanía. Aquello se convirtió en un proyecto colectivo y lo recuerdo como algo muy emocionante porque nos abría las puertas a una posibilidad que no había tenido nunca Córdoba. Hubo momentos de euforia en la transición, pero un proyecto de ese tipo, que no tuviera oposición, el único.

-Curiosamente en aquel paso a la final la eliminada fue Málaga. Entonces su alcalde dijo que su proyecto para convertir la ciudad en un referente de la cultura seguía adelante. Málaga es hoy referencia y sede de museos de peso internacional. ¿Aprovechó Córdoba igual de bien aquella oportunidad que nuestros vecinos?

-Fíjate la paradoja. Málaga fue la primera eliminada y es la que más rentabilidad patrimonial, cultural, turística y económica le ha sacado al proyecto. Córdoba que llegó hasta el final, que tenía un proyecto de mayor envergadura que Málaga, ha quedado atrasada y en la cuneta. Córdoba no ha jugado para nada las bazas que pudo jugar a partir del 2011 y se produjo una paralización sin sentido del proyecto, que hoy estamos pagando.

-¿Qué ha hecho Málaga bien y qué no hemos hecho nosotros, que seguimos teniendo una oferta similar a la de hace una década?

-Lo que Málaga hace bien salta a la vista: ha invertido en Cultura y ha creído que es un factor de desarrollo. Ha creado un equipo gestor importante. Córdoba se ha olvidado del proyecto cultural, después de la decepción, se pensó que ya no había que hacer ningún esfuerzo. Lo primero que Córdoba hizo mal fue acabar con la fundación, que era un aglutinador del mundo de la cultura. Se disolvió sola y se dejó morir tras la marcha de la gerente. El segundo error fue no invertir en Cultura. Los proyectos estaban concebidos para tener el culmen en 2016, pero todos tenían continuidad. El proyecto se basaba en algo que teníamos y tenemos aunque muy olvidado: el patrimonio. Hubo un olvido del proyecto cultural y así andamos ahora: sin modelo y sin proyecto.

-Y ahora, encima, sin turismo.

-Con pandemia y sin turistas, porque el único modelo por el que se ha optado ha sido convertir a Córdoba en ciudad turística, pero de un turismo del pelotazo, casi de cualquier tipo, sin más. Ahora tenemos una crisis y así están el sector y el casco, que empezó a despoblarse para poner viviendas turísticas y que ahora están vacías. Creo que es un modelo equivocado. El principal patrimonio de Córdoba es su casco porque está vivo y habitado y se ha mantenido como en ninguna otra ciudad de Andalucía, pero nos lo estamos cargando.

-En el libro ‘Córdoba 2016. El viaje a ninguna parte’ se buscaron las claves de aquella derrota y se apuntaron razones «objetivas» para que ocurriera, ¿por qué no fue Córdoba capital cultural en 2016?

-Ese libro analiza muy bien lo que pasó. Me atrevo a decir que estaba muy determinado que iba a ser San Sebastián. Hubo un oscurantismo terrible y el jurado no fundamentó su propuesta, pasando por alto un montón de valores que Córdoba aportaba y la UE decía que eran fundamentales, como la implicación ciudadana. El proyecto de San Sebastián era bueno, aunque en el 2016 pasó sin pena ni gloria porque era de Odón Elorza y había entrado Bildu, más interesado en un proyecto euskaldún. Un miembro del jurado habló con nosotros en privado, pero nos exigió que lo que nos decía no saliera nunca. Ha pasado mucho tiempo y no vale la pena.

-¿Cómo que no? Claro que lo tiene, cuéntelo.

-Lo sé, pero imagínate que lo lee el hombre y me recuerda en lo que quedamos.

-Vamos a lo sustancial, ¿conserva ‘merchandaising’ del 2016?

-Claro, alguna que otra camiseta, con la que me voy a andar por las mañanas.

-El 2016 aunó a la ciudad en torno a un reto común, hecho insólito en la historia local, ¿se le ocurre otro proyecto similar que pudiera servirnos de acicate en esta crisis?

-Es muy difícil tal y como está el panorama político actual, porque nadie está por llegar a acuerdos en nada. En segundo lugar, porque es difícil encontrarlo en una ciudad como Córdoba. El eslogan de la capitalidad me gustaba mucho: El futuro tiene raíces, pero como no se piense en el futuro esas raíces te clavan al pasado y no te dejan salir adelante. Córdoba está ahora en esa fase, por la situación política y la realidad propia de la ciudad, la tradición que pesa, el poder de determinadas fuerzas vivas, empezando por la Iglesia y acabando en las peñas. Parece que seguimos en los años 50, diciendo viva la copla y Julio Romero. Hoy por hoy es inviable buscar un proyecto similar.

-El proyecto es salir de la crisis.

-Por supuesto, superar la pandemia y a partir de ahí ver qué pasa. Lo que veo muy urgente es acabar con ese modelo turístico que la propia pandemia ha demostrado que no sirve para nada, nos lleva al desastre y es una burbuja que se explota y nos quedamos parados. Córdoba no se lo merece, porque tiene capacidad para promover un modelo de desarrollo basado en el patrimonio con más rigor que el cuanto más vengan mejor. Y, aquí, ¡venga a convertir edificios históricos en hoteles que parece que es lo único para lo que se da licencias! Hay que pararse y pensar.

-El Ayuntamiento quiere externalizar algunos conciertos del Festival de la Guitarra. ¿Qué piensa?

-No puedo compartir una privatización de un festival que históricamente se ha hecho desde lo público. El IMAE tiene recursos humanos y técnicos suficientes. Creo, eso sí, que hay que revitalizarlo, darle nuevos aires, pero eso puede hacerse desde lo público.

-No hablemos solo de cultura, usted fue alcalde, ¿con qué Córdoba soñó y en qué se ha convertido? -¿Cómo ha visto la evolución de la ciudad en la última década?

-El equipo con el que trabajé, no solo de la izquierda sino incluso con algunos concejales de la derecha, tenía más capacidad de diálogo, vivimos una cuidad mucho más integrada, donde lo social contaba mucho. Fuimos pioneros en los servicios sociales o en el proyecto educativo del Ayuntamiento que entroncaba con el proyecto cultural. Una Córdoba que basaba su atractivo en su patrimonio y cultura era el proyecto que soñábamos, con un urbanismo integrado, que hasta se estudia en universidades.

-Por el fenómeno de las parcelas supongo que no...

-No, lo de las parcelas no. Aquello no lo entendimos bien en su momento y creímos que había que dar una de cal y otra de arena. Quitar algunas cosas o que otras se regularan solas, pero aquello funcionó muy mal. Pero bueno, sí, alguna universidad ha estudiado el planeamiento de Córdoba y se han hecho trabajos, por ejemplo, sobre el plan Renfe, un proyecto que también unió a la ciudad y que ha dejado una zona con jardines, equipamientos y viviendas, muchas de ellas de VPO. Un proyecto digno de recordar, igual que la labor, en general, del que fue jefe de ordenación urbana y luego gerente de Vimcorsa, Antonio Portillo.

-El reto urbanístico ahora está en la ronda Norte, ¿no?

-Siempre ha sido un problema, porque tiene que atravesar la ciudad. Lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre por el de vía rápida. A ver cómo se termina de diseñar; parece que hay avances con los vecinos, pero en cualquier caso es muy difícil.

¿Hay en la actualidad algún modelo de ciudad?

-Creo que no. El modelo ahora es superar esta situación de crisis total, pero antes del covid no he visto más modelo de ciudad que el basado en el turismo de aluvión.

-¿Cómo cree que nos ven fuera?

-No lo sé. Córdoba siempre se ve con un atractivo importante solo por ser la ciudad de la Mezquita y con una posición geográfica interesante, pero no sé si hemos mejorado o no la valoración. Deseo que nos vean como una ciudad de futuro, pero no lo sé.

-¿Cómo está viviendo la pandemia? ¿Cómo creen que están actuando las instituciones, no sólo las locales con menos margen, sino la autonómica y la nacional?

-Creo que como todos: saliendo muy poco y teniendo mucha precaución. A las instituciones, desde nuestras posibilidades, debemos pedirles que tomen medidas más coherentes, menos improvisadas y que se adelanten a lo que pueda pasar. Temo que se tomen medidas sin sentido como que en una casa solo se puedan reunir nada más que seis personas y en un bar, diez. Es una medida descabellada, porque nadie va a controlar lo que pasa en una casa. Lo peor es que los servicios de Atención Primaria siguen desbordados y ahí es donde no se actúa. Hay que reforzar esa primera barrera frente a la pandemia porque los centros de salud están desbordados.

-¿Ve mucha diferencia en la política que conoció con la de ahora?

-En lo local sí, ha cambiado mucho y no quiero decir ni para peor ni para mejor. Antes había más implicación con la ciudadanía, había mucho debate ideológico pero no esa confrontación visceral casi por todo. Lo hemos hablado antes, el plan Renfe se aprobó por unanimidad y era muy comprometido con muchas cosas y había que enfrentarse con Renfe y con el Ministerio. Había partidos distintos en las instituciones...

-¿Cree que eso hubiera salido hoy adelante?

-No con las actitudes que hay en la política. Había más capacidad de interlocución, que creo que no se da hoy.

-¿Ha cambiado también el perfil del político? Se imagina a los políticos de la transición haciéndose fotos para Instagram?

-A mi ya me ha cogido esto mayor, no entiendo la política a través de las redes . Creo que impide el diálogo de verdad, el sentarse a hablar con razones y no a ver quién dice la frase más ingeniosa. Han cambiado los mecanismos y la forma de participación.

-¿La gente se ha cansado o ha dado por hecho que los derechos eran intocables?

-Un poco de todo. Cada vez más gente piensa: para eso tenemos el Ayuntamiento, que resuelva la cosas. Las formas ideológicas que se imponen fomentan el individualismo cada vez más. Sin embargo, la implicación en determinados asuntos particulares, no. Por ejemplo, las cofradías que funcionan como elementos de participación en lo común. Pero la política es para los políticos que se han convertido en gente profesionalizada que se dedica solo a eso. Antes no era sí, en las primeras corporaciones hubo concejales 4 u 8 años y luego pasaron a sus trabajos. Ahora el que llega a concejal o diputado parece que tiene que hacer carrera. Quiero decir solo que es distinto, no valorarlo.

-Bueno, se le ve un poco el plumero y se ve lo que le gusta más.

-Pero no quiero caer en la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es verdad.

-En general, ¿tiene buen recuerdo de su etapa en política?

-La etapa de alcalde fue simplemente la etapa final de un proyecto que en mi caso duró 8 años como concejal de Urbanismo. Acabé cuatro meses de alcalde como podía haber acabado cualquier otro, porque se dieron las circunstancias, pero en ese tiempo fuimos capaces de culminar proyectos en los que habíamos trabajado mucho como el Consejo Social.

-¿Hubo más alegrías que tristezas entonces?

-Sí, hablo en la política porque en lo personal aquella etapa fue muy dura para mi. La política local genera mucha tensión desde que te levantas hasta que te acuestas, pero cuando miras hacia atrás me quedan muchas más positivas, aunque también negativas como que debíamos haber sido más duros con las parcelas.

-¿Ha entendido la evolución ideológica de sus compañeros?

-La evolución ideológica de la gente es rarísima, tanto como la evolución personal, pero los que fueron mis compañeros del Ayuntamiento han tenido una evolución equilibrada.

-Usted mismo tiene una evolución muy curiosa. Empezó siendo maoísta, que ya es decir.

-Mi vinculación con el Partido del Trabajo fue a partir de la Universidad, en Sevilla en el 68. Conecté con gente, que entonces veía como héroes, y me metí en esa historia. Coincidió que aquellos fueron los fundadores del PTE, si me hubiera encontrado con gente del PCE hubiera sido del PCE.

-¿Le afecta que la nueva ley de memoria vaya a revocar las condenas franquistas?

-Estuve en la cárcel de Málaga, cuando ya estaba trabajando allí de profesor, pero fue poco tiempo. Pero condena no tengo porque no me llegó a juzgar el TOP. Detenido en comisaría estuve unas pocas de veces más, sobre todo en mi pueblo, Baena, porque cada vez que iba me trincaba la Guardia Civil.

-¿Qué se encontró cuándo aterrizó en Córdoba?

-Llegué medio clandestino en el 76 a organizar el Partido del Trabajo y me encontré que aquí todos eran comunistas. A pesar de eso en la capital nos votaron cinco mil y pico en las primeras elecciones, pero conseguimos la Alcaldía de Baena y Posadas y en Rute estuvimos a punto. No salimos mal en la provincia. El PTE fue el único partido capaz de hacer un congreso de disolución porque vimos que no tenía ningún sentido.

-¿Sí? Pues mira los chinos, hasta hoy.

-Desde luego. Había mucha gente muy valiosa como Pina López Gay, que luego pasó al PSOE. En Sevilla, Marinaleda, Lebrija, Morón eran del PTE y luego muchos se pasaron al PSOE o, como yo, primero a Convocatoria, y después a IU.