Manuel Pareja, de Córdoba a la Italia del coronavirus: "La embajada me dijo que no pasaba nada y por la tarde cancelaron el vuelo"

"La familia está preocupada, pero se lo toma con humor, no tengo ningún síntoma", ha afirmado este miércoles a este periódico el joven cordobés Manuel Pareja, que hace algunos días viajó a Italia para visitar a su novia y ahora no podrá regresar a casa en la fecha prevista, después de que hayan cancelado su vuelo para este jueves por el coronavirus.

Manuel explica que "hay poca información" y destaca que "ayer llamé a la embajada por la mañana y me dijeron que no pasaba nada, que podía volver a España, pero por la tarde cancelaron el vuelo".

Así, comenta que, "por suerte, tengo estancia. Puedo quedarme en casa de la familia de mi chica, que es de Roma", y permanece a la espera de que esta misma tarde trascienda nueva información sobre la posibilidad de volver al país.

"En la embajada me dicen que me meta en la web y no te piden el contacto para informarte. Estamos esperando a que decidan qué hacen con los españoles que están fuera y, sobre todo, que me informen. Lo suyo sería que me ayudaran un poco aunque sea", admite.

En su último intento de viajar, buscó vuelos a España y destaca que costaban unos 500 euros con una o dos escalas, por lo que decidió comprar sus billetes para Lisboa, "aunque lo cancelaron también", lamenta.

Acerca de la situación en Italia, destaca que "han cerrado todo, museos, centros comerciales, cines... Solo hay unos pocos establecimientos abiertos", por lo que entiende que "el ambiente aquí es peor que en España" y subraya que "se supone que no se debe salir de casa si no es imprescindible".