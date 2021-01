Manuel López Alejandre: «El nivel gastronómico que tiene Córdoba ha nacido en las tabernas»

Manuel López Alejandre es un hombre polifacético y de charla infatigable. Hijo y nieto de bodegueros, ha dedicado buena parte de su vida profesional y personal a investigar y a dar a conocer el vino de la tierra. Ingeniero técnico agrícola y enólogo, entre otra formación académica, ha sido director y profesor de numerosos másteres y cursos de viticultura, enología y cata. Ha sido durante casi dos décadas secretario general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas o Fundador de las Academias de la Gastronomía y del Vino de Andalucía. Amante del arte, de las letras y la historia. Este académico correspondiente de la Real Academia, acaba de publicar una reedición de su obra Las tabernas del casco histórico de Córdoba, 10 años después de que saliera a la luz.

Bueno, el libro está recién salido, no lleva ni una semana.

Cierto. El martes lo recogí.

¿Por qué ha decidido reeditar esta obra una década después de su publicación?

Porque era una gran ilusión que yo tenía, tener un libro de tabernas acorde a lo que se merecen estos establecimientos, y no una reedición oscura y con poco color.

Pero habrá novedades respecto de la anterior edición.

Sí, para empezar que tiene unas fotos muy bonitas y un formato cuadrado y más grande, de 22x22 centímetros, todo en color. Es un recorrido por las parroquias del casco histórico, una descripción fotográfica, detallada y literaria de cada iglesia y de taberna en taberna, vamos recorriendo una y otra. Empezamos en la Catedral. Creo que a la gente le va a gustar. También tiene algo que creo que no se ha publicado nunca, la historia de la Federación de Peñas. Cuenta además con un capítulo dedicado al vino que se bebe en las tabernas de Córdoba, otro sobre el origen de la tapa y otro dedicado a la Señora de las Tabernas.

Un premio clave para usted.

Sí, el Aula del Vino empezó a nombrarlas hace 21 años para galardonar a unas señoras a las que nadie echaba cuentas ni les decía nada, a pesar de que son las grandes magas de la gastronomía cordobesa e incluso andaluza.

Para esta reedición ha contado con diversos colaboradores.

Sí, el prólogo sigue siendo de Antonio Gala, el mismo que acompañó la primera edición. He contado también con la colaboración entre otros, de Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, que hace el prólogo. Como el libro se lleva tantos meses gestando, hay también unas palabras de Laura Ruiz, la que era concejala de Patrimonio; de Isabel Albás, teniente de alcalde de Turismo; y del concejal David Dorado. Y escriben otros amigos, aficionados a las tabernas. Es una edición patrocinada por el Aula del Vino.

Su literatura sobre las tabernas viene de lejos.

Lo primero que escribir fue en tiempos de Pepe Villegas, en los años 80, cuando estábamos empezando a organizar la Cata del Vino. Hice unos folletos que fue de lo primero que se empezó a escribir de las tabernas de Córdoba porque yo le decía, «Pepe, que las tabernas desaparecen, que aquí ha entrado la manía del escay, del acero inoxidable y del cristal y los anaqueles se van a destruir y las piezas de mármol o de caoba o de pino de los mostradores van a desaparecer». Es decir, todo el encanto que tiene la taberna de Córdoba, esa sobriedad tan agradable, tan bonita y tan íntima. Recuerdo que el primer folleto se presentó en Plateros de San Francisco. Después vinieron otros y los libros ilustrados por Antonio Povedano o por Ginés Liébana. La portada de este libro es de Francisco Sánchez Moreno.

Fotógrafo de este periódico y académico como usted.

Efectivamente. Es una portada atemporal. Es una imagen del rincón de El Pisto, entrando a mano izquierda, con una joven tomándose una copa de vino y un grupo de parroquianos tomándonos una copa. Y pasamos de la chica, que tiene 18 o 19 años, a Rafael Mir, que tiene 92. Y es que todos estamos en torno al vino.

¿Concibe este libro como una guía de tabernas tradicionales?

Bueno, creo que es una gran aportación al turismo de Córdoba porque no es una guía de establecimientos, sino algo más amplio. Cuenta de quién fue el proyecto de la iglesia de San Nicolás, qué ocurrió por allí e incorpora muchas anécdotas.

¿Y salen solo tabernas tradicionales?

Bueno, hay alguna nueva, pero de las que mantienen el espíritu ese de la barra. Porque a mí lo que me gusta es la barra y tomarme una copa con los amigos y charlar. No es la mesa fría, sino esa taberna intemporal y clásica. Hay algunas que no están, porque no se ajustan al tema del libro, y hablo también de algunas de las desaparecidas y otras que están fuera del casco histórico pero que son una institución.

¿Qué sería de Córdoba sin sus tabernas?

La taberna es el establecimiento público más antiguo del mundo. Ha existido siempre y ha sido punto de reunión en torno al vino. El nivel gastronómico que tiene Córdoba, en buena parte, ha nacido en las tabernas. Tenemos magníficos restaurantes con cocina puntera y grandes platos, pero la mayor parte de ese patrimonio son las viejas recetas.