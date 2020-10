Manuel Fdez. Vicario: «La pandemia hace que nos estemos descapitalizando»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

El tema está en el consumo. En general, ha bajado y lo ha hecho porque no hay seguridad en nada y se procura no gastar. No se sale a la calle. La presión y el miedo que se tiene a contaminarse de la dichosa enfermedad hace que no se compre. ¿Quién sufre más? Pues el comercio de cercanía que es el que tenemos a la mano y es lo más cómodo. Durante el confinamiento, los estancos fuimos servicios esenciales y hemos tenido la obligación de tener abiertos nuestros establecimientos.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

El primero de los problemas es al no haber ingresos y tener que hacer frente a las mismas tasas e impuestos que si estuviesemos vendiendo con normalidad. Lo que ocurre es que nos estamos descapitalizando totalmente. Estamos ofreciendo trabajo a personas que tenemos contratadas y los ingresos nuestros están mermándose. Estamos viviendo de los ahorros que tenemos o de los créditos que estamos pidiendo. La culpa de esta situación la tiene el bichito, pero la culpa grande la tienen nuestros servidores públicos, que no están haciendo las cosas bien porque no son técnicos. Y al dedicarse a la política no tienen ni idea. Por ejemplo, nos ha roto la medida de no poder fumar en las terrazas de los establecimientos, aun teniendo las medidas de seguridad que hay que tener. Esa medida se tomó primero en Galicia y a los 4 días se hace en Andalucía cuando no tenemos la misma climatología. Allí empezó a llover y aquí no. ¿Cómo se pueden hacer las mismas prohibiciones en hostelería en distintas regiones? No tienen ni idea, parece que no piensan las medidas. Están elegidos para que nos resuelvan problemas y, sin embargo, nos ponen problemas ellos mismos.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Que no se metan donde no saben. Hay técnicos y personal cualificado para salir adelante. Ellos lo único que tienen que hacer es poner orden en esas medidas que los expertos puedan dictar, tanto económicos como de salud pública. Que dejen una libertad al ciudadano que sea responsable, aunque a lo mejor las sanciones para las personas inclumplidoras de la norma deben ser más fuertes, que no tengamos que estar pagando justos por pecadores.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Es un servicio de toda la vida. Su importancia es la de favorecer la comodidad del ciudadano, que tenga más cerca el producto y no tenga que acudir a comprar a internet.