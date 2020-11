Manoli Triviño: «Vamos a lo cómodo porque la gente no tiene tiempo»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-La verdad, en mi caso, no mucho, es verdad que la gente, para hacer las grandes compras, van a los supermercados grandes, pero durante el confinamiento o de diario, la gente va a comprar a lo más cercano. Pero en general, no ya en el sector de la alimentación, que es al que yo me dedico, sí, el pequeño comercio se ha visto afectado.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-Yo creo que la gente en las grandes superficies tienen de todo y más marcas de un mismo producto, y muchas veces la gente cree que los comercios pequeños tienen los precios más caros que en las grandes superficies, cuando muchas veces no es así, porque eso depende también del margen comercial que ponga cada uno. En mi sector, un supermercado grande tiene más facilidades para poner precios más bajos, pero eso la gente no lo comprende. Yo tengo clientes que prefieren el comercio pequeño por la confianza, porque el trato, es más familiar pero pienso que la gente vamos a la comodidad, el comercio grande no cierra a mediodía, si estás trabajando y sales a mediodía, que está todo cerrado, te vas al grande y allí lo compras todo, compras el pescado, compras la carne, lo compras todo. Y muchas veces no es por la calidad de los productos, porque la calidad no es buena, pero vamos a lo cómodo, porque la gente no tiene tiempo y cree que las grandes superficies son más baratas.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Pues... no sé, una bajada de impuestos o ayudas o una campaña de publicidad. Podrían ayudar a lo mejor haciendo publicidad para animar a la gente a que compre más en el comercio de barrio, para que las ganancias se queden aquí, en la ciudad, porque las ganancias de los centros comerciales y los grandes al final se van fuera. Es verdad que los grandes dan empleo pero las tiendas también dan mucho trabajo. El pequeño comercio es más familiar, a veces está el matrimonio, o los padres y los hijos.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Yo creo que el comercio de cercanía juega un papel importante, date cuenta de que si no hubiese comercios de barrio mucha gente mayor lo tendría difícil. Los pequeños comercios hacemos una labor social porque mucha gente mayor dice voy ahí en frente, la gente joven se mueve con los coches, pero a la gente mayor le pilla mucho mejor para ellos la tienda de barrio. Es más cómodo para ellos. El comercio hace también un servicio social, está manteniendo a los barrios.