Magtel celebra 30 años de innovación tecnológica

Día grande para la empresa cordobesa Magtel este viernes, en el que ha celebrado con sus 600 trabajadores el 30 aniversario de su creación y, al mismo tiempo, ha entregado los segundos galardones de su fundación, en un acto celebrado en el Palacio de Congresos al que han asistido representantes de todas las instituciones cordobesas.

La empresa, que comenzó su andadura en Posadas en 1989, localidad de origen de los seis hermanos López Magdaleno que la dirigen, ha superado en el 2018 los 91 millones de euros de facturación. El presente y el futuro de Magtel, la transformación digital y los proyectos en los distintos ámbitos de actuación del grupo empresarial han sido los ejes sobre los que ha girado el acto del 30º aniversario, donde los trabajadores han tenido un papel protagonista.

El presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, ha señalado que durante estos 30 años Magtel se ha caracterizado por tener siempre "la mirada puesta en el futuro y constituirnos en referente de los sectores considerados emergentes", y ha añadido que "nuestro crecimiento empresarial ha ido de la mano de la innovación y la tecnología, pero también de la responsabilidad social y el compromiso con un crecimiento sostenible".

Entre los hitos recientes alcanzados por la empresa, destacan los 850 km de fibra óptica desplegada en el territorio andaluz, ejecutados en su proyecto como operador neutro, declarado desde 2011 como Inversión Empresarial de Interés Estratégico para Andalucía. También se incrementó la prestación de servicios de ingeniería en el sector de energías renovables, gestionando más de 40 proyectos que superan los 2.000 MW. Por otro lado, como servicio destacado dentro de la división de Ingeniería Civil, se dieron a conocer los eficientes resultados conseguidos gracias a la aplicación del sistema de rehabilitación #RehabNoDig, sistema robotizado de luces ultravioleta que discurre por el interior de las canalizaciones sin necesidad de zanjas en su recorrido.

Asimismo, se dieron a conocer las claves y avances en materia de transformación digital, con la que la firma establece un fuerte compromiso, y el vicepresidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, incidió en los valores y la cultura de la empresa, una visión con la que Magtel está “comprometida”, tanto en el desarrollo de modelos económicos basados en la sostenibilidad”, como en lograr “un desarrollo equilibrado con las personas y el entorno, garantizando un mundo más limpio y confortable para las próximas generaciones”. En este bloque, la compañía mostró de nuevo su fiel compromiso con el desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito laboral, y se destacaron las herramientas disponibles en la empresa para la consecución de un horizonte igualitario.

Durante el acto, también se tuvieron presentes los retos de la firma cordobesa de cara al futuro, entre los que se encuentran la continuación en la aplicación de la innovación y el emprendimiento a todos los sectores de su actividad; adquirir un papel protagonista en la descarbonización del modelo energético a través del autoconsumo, la gestión y el almacenamiento de energía de origen renovable, y mantenerse como referentes en el mundo de las telecomunicaciones, participando activamente del cambio a la tecnología 5G, entre otros.

Tras el primer acto conmemorativo, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los 2º Premios Fundación Magtel, concedidos a cuatro iniciativas seleccionadas entre las 174 candidaturas presentadas en esta edición, que triplican en número a las de la primera convocatoria.

El director de la Fundación Magtel, Adrián Fernández Cárdenas, ha subrayado que esta alta presentación de candidaturas demuestra que "nuestros premios se han consolidado" y que "es un hito que nos anima a seguir trabajando por nuestros fines". Este año, se ha creado una nueva categoría, Cooperación Internacional al Desarrollo, y además, se ha incrementado la dotación económica de los premios hasta los 4.000 euros para cada ámbito, al tiempo que se ha entregado una distinción conmemorativa a cada premiado, obra del arquitecto cordobés Juan Cuenca.

Los premios han recaído en la iniciativa Lanzaderas de Empleo, de la Fundación Santa María la Real, en la categoría de Inserción Laboral; en 'When and Where', una app que es un proyecto de cinco estudiantes de Bachillerato de Móstoles;el proyecto de la UCO denominado 'Modelo para el dimensionamiento óptimo de sistemas de riego fotovoltaico inteligentes' y la labor de la asociación Niños del Tambo por su proyecto 'Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica'.

Nuria Campón, coordinadora territorial de la Fundación Santa María la Real, explicó antes de recibir el premio en el apartado de Inserción Sociolaboral, que su proyecto, Lanzaderas de Empleo, se caracteriza por la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equipo en la búsqueda de empleo de colectivos en riesgo de exclusión, por lo que trabajan mucho la motivación y la autoestima. Según dijo, han atendido a más de 2.000 personas, con un nivel de inserción laboral de más de 54%.

Aida Mérida, del grupo de Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba, galardonado con el premio en Innovación Tecnológica, señaló por su parte que su proyecto busca la integración de la tecnología fotovoltaica en la agricultura de regadío, lo cual disminuye costes y emisión de gases de efecto invernadero, al "tiempo que hacemos que la agricultura avance en nuevas tecnologías". Aseguró que ya lo están desarrollando y se ha comprobado "un ahorro del 39% en comparación a sistemas tradicionales".

Gabriel García habló en nombre de la asociación Niños del Tambo, cuyo proyecto 'Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica' ha sido galardonado con el Premio de Cooperación Internacional. García dijo que, gracias al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta cuentan con una ambulancia fluvial que permite llevar medicamentos y personal médico a zonas inaccesibles, con gran esfuerzo, para asistir a madres gestantes y niños. Ahora cuentan también con el apoyo de Magtel.

Finalmente, Sandra Caamaño, en nombre de las cinco estudiantes de Bachillerato del instituto Velázquez de Móstoles que han desarrollando la app 'When and Where', galardonada con el premio Innovación Social, explicó que "aunque soñamos con un mundo en que estas aplicaciones no sean necesarias", de momento ayudan a las mujeres a darles seguridad cuando salen, bien con destino fijo o sin rumbo.