La magia del flamenco vuelve al tablao cordobés

El flamenco y Córdoba. Córdoba y el flamenco. Qué sería del uno sin la otra, de la otra sin el uno. Siempre de la mano, siempre resilientes. ¿Y qué es del flamenco sin sus flamencos, sin sus peñas, sin sus tabernas, sin sus tablaos? Las calles de la Judería hacía tiempo que no sonaban a alegrías y las noches hacía tiempo que no tenían tanto duende. Hasta anoche, que a las 20:45 reabría sus puertas al público el tablao de la Taberna de la Judería, siendo el primero en Córdoba en volver desde el confinamiento. «La reapertura ha sido una necesidad. Abrir la puerta de madera me ha iluminado la cara. Echaba de menos todo lo que la Taberna nos da a los flamencos», cuenta el propietario, Ricardo Pérez. La Taberna por la que, hasta la fecha, han pasado 117 artistas locales, retomó su espectáculo con flamenco con todas las medidas de seguridad pertinentes y con la actuación de Raúl El Duende ; Rocío De Dios y Paco De Dios. A partir de hoy, cada día de la semana ofrecerán pases diversos para todos los que estén dispuestos a disfrutar de una tapa, un fino y unas bulerías.

Apuesta por el público local

Para afrontar esta nueva etapa, el guitarrista Paco De Dios sabe que es necesaria una apuesta de la ciudadanía por el flamenco y el arte local.

«En Córdoba hay una barrera en contra de los tablaos por la fama de ser sitios caros y no es así. Invito a que se paren, a que miren, a que se lleguen. La Judería está a precios normales, como cualquier barrio», reflexionaba el artista. Para que el tablao sea más accesible para los cordobeses, han reducido los precios y ofrecerán un espectáculo variado, con rotación de artistas, para que los clientes puedan acudir con más frecuencia. De igual forma, Adriana Espino, aficionada a este arte, cuenta que no ha vivido mucho los tablaos, porque, considera, eran espacios colapsados por el turismo; no obstante, cree que quizás sea el momento de volver a ellos.

Tiempos difíciles para los flamencos

«No queremos pensar en el futuro, sino en cumplir las normas. Vivimos al día a día. Esta crisis nos ha enseñado que no podemos proyectar nada más allá de una semana. Nos vamos a centrar en el hoy y en que los flamencos de Córdoba tengan algo», afirma Pérez.

A pesar de la complicada situación que viven muchos artistas flamencos como consecuencia de la crisis provocada por el covid-19, esta nueva etapa ilusiona a De Dios, quien cree que se trata una oportunidad para volver a experimentar la magia de los tablaos. Sin barreras; el flamenco y Córdoba. H