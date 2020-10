Mª Isabel Rábago: «Los barrios se están volviendo pobres, hay mucha tristeza en ellos»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Sí, creo que ha afectado y mucho y es algo que notamos desde que comenzó esta crisis. Porque la gente, debido, en principio, a que no podía salir como hacía anteriormente a hacer sus compras, pues empezó a realizarlas a través de internet. Sabemos que se trata de una tendencia que ha ido subiendo el volumen de compras por las distintas plataformas ‘online’ y el daño al comercio de cercanía, al de siempre, ha sido bastante importante. Nosotros, por ejemplo, contamos con un punto de recogida de paquetería y vemos todos los días el movimiento que hay con esto.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Son varias las circunstancias que se dan. Así, para empezar, la gente no tiene dinero, porque ha disminuido muy considerablemente el trabajo, hay más paro. De ahí que no puedan gastar del mismo modo que lo hacían antes. Por otro lado, los supermercados ya venden de todo y no solo se dedican a la alimentación. Además, los comercios de extranjeros están machacando con sus precios, la gente de nuestra nacionalidad está cerrando porque ellos tienen muchas más ventajas que nosotros.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las distintas administraciones públicas?

-Voy a empezar por una acción que considero básica y justa. Los impuestos deben ser para todos igual, con las mismas oportunidades. Hasta podría decirte que deberían disponer de más ayudas los emprendedores nacionales, entre otras cosas porque todo ese capital se queda en España y nos ayuda a todos a tirar para delante. Esas ayudas, ese dinero en definitiva, tiene como objetivo que haya más trabajo para que no haya que vivir de las ayudas y, por lo tanto, haya tantísimas personas que estén sin un puesto de trabajo. Esta es quizás una de las acciones que se deberían tener en consideración en las administraciones públicas con la máxima urgencia.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía tiene una máxima importancia para la ciudad de Córdoba. Cuando digo esto me refiero al hecho de la importancia de mantener los comercios para que vivan sobre todo aquellas personas que no pueden trasladarse a las grandes superficies. La gente mayor no dispone de medios para moverse y es fundamental el comercio de cercanía para ellos. Faltan negocios en los barrios para que sobre todos este tipo de población pueda vivir normalmente. Los barrios se están volviendo pobres, desiertos, hay mucha tristeza en ellos.