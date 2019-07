Luz verde a la composición de empresas municipales sin movimiento ciudadano ni sindicatos

La junta de gobierno local, reunida este viernes con carácter extraordinario, ha aprobado la composición de las empresas municipales, de las que se quedan fuera definitivamente el Consejo del Movimiento Ciudadano y los sindicatos CCOO y UGT, que no aparecen en el listado al que se le ha dado el visto bueno, por lo que no tendrán voto. En el caso del CMC, y según explica su presidente, Juan Andrés de Gracia, habrá un representante de este órgano en los consejos, que no podrá votar pero que estará, cumpliendo así con lo que establece el Reglamento de Participación Ciudadana..

El portavoz del PP y responsable de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ya anunció la semana pasada que se buscan fórmulas para que movimiento ciudadano y sindicatos estén de otra manera. El gobierno local de PP y Cs quiere modificar los estatutos de empresas y organismos para abrir otras posibilidades. Mientras eso ocurre, la opción que tienen para estar presentes en las empresas es siendo invitados por sus presidentes.

Según la propuesta abordada hoy en la junta de gobierno local, en Sadeco, presidida por David Dorado, habrá cuatro consejeros del PP (Bernardo Jordano, Blanca Torrent, Manuel García y Manuel Sierra); otros cuatro del PSOE (Alicia Moya, José Rojas, Isabel Bernal y María Dolores Leal); dos de Ciudadanos (Isabel Albás y David Dorado); uno de IU (Pedro García); otro de Vox (Paula Badanelli); y otro de Podemos (Cristina Pedrajas).

Emacsa, presidida por el alcalde, José María Bellido, tendrá cuatro consejeros del PP (Laura Ruiz, Salvador Fuentes, Ramón Díaz-Castellanos y Carlos Valverde); cuatro del PSOE (Isabel Ambrosio, Isabel Baena, Jerónimo Salaza y José Antonio Romero); dos de Cs (Manuel Torrejimeno y David Dorado); uno de IU (María José Liñán); uno de Vox (Paula Badanelli); y otro de Podemos (Cristina Pedrajas).

En Cecosam, que preside Antonio Álvarez (Cs), habrá tres miembros del PP (Marián Aguilar, Asunción Moreno-Manzano y José Antonio Caballero); dos del PSOE (José Antonio Romero y José Verdejo); uno de Ciudadanos (Antonio Álvarez); uno de IU (José Gordillo); uno de Vox (Manuel Chamber) y otro de Podemos (Juan Alcántara).

Vimcorsa, presidida por Salvador Fuentes, estará formada por tres consejeros del PP (Salvador Fuentes, Eva Contador y Manuel Castaño); tres del PSOE (Carmen Campos, Alicia Moya y Mariano Poyato); dos de Cs (Eva Timoteo y Antonio Álvarez); uno de IU (Alba Doblas); uno de Vox (Ignacio Cabezas); y uno de Podemos (Juan Alcántara).

Aucorsa, que preside Miguel Ángel Torrico, tendrá cuatro del PP (Miguel Ángel Torrico, Bernardo Jordano, Encarnación Pozanco y Gema Mena); cuatro del PSOE (José Rojas, Carmen Campos, Domingo Valle y Alicia Moya); dos de Cs (Manuel Torrejimeno e Isabel Albás); uno de IU (José Luis Pérez); otro de Vox (Alberto Cuevas); y otro de Podemos (Cristina Pedrajas).

Las juntas generales de las empresas se constituirán el día 30 de julio y se deberán pronunciar sobre esta propuesta.

Paula Badanelli (Vox) ha mostrado hoy su satisfacción al respetarse "la proporcionalidad" en el reparto, pero ha insistido en que si no se incluye a su grupo en los consejos rectores tomarán medidas en septiembre. Por su parte, Cristina Pedrajas (Podemos) ha reclamado reducir en dos el número de consejeros de los partidos mayoritarios para que estén sindicatos y CMC.