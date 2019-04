Luz verde al acuerdo que permite acabar los proyectos del plan turístico en agosto del 2020

La junta de gobierno local ha dado luz verde esta mañana a la adenda que debe firmar el Ayuntamiento con la Junta para prorrogar el plan turístico de grandes ciudades, que debía estar acabado para finales de julio de este año pero que cuenta con un año más para ejecutar las obras, con lo que la nueva fecha para concluir las actuaciones es el 30 de agosto del 2020. Ahora mismo, del plan turístico solo está en obras el Templo Romano, aunque a lo largo de esta semana no ha habido movimiento, ya que, según las fuentes consultadas, está a la espera de material. La restauración debía haber terminado hace meses pero se está retrasando. La última fecha dada para su culminación fue febrero. Queda por adjudicar la restauración del convento Regina, que sigue en la fase de resolución del contrato, ya que renunció la adjudicataria, y a la espera del dictamen del Consejo Consultivo; así como la Torre de la Inquisición del Alcázar, que salió a concurso pero queda por saber qué empresa la ejecutará.

La junta de gobierno ha tomado conocimiento también del decreto dictado por la Fiscalía que archiva las diligencias de investigación abiertas por una denuncia de la Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) contra un técnico del Consejo Local de Discapacidad y el delegado de Servicios Sociales. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha explicado que la Fiscalía asegura que "no existe infracción penal ni simple irregularidad administrativa", tal y como señalaba la Asesoría Jurídica, que considera que fue una denuncia "fraudulenta en menoscabo del honor de estas personas" y la "Fiscalía le ha dado la razón al considerar que la denuncia era infundada". Doblas ha hecho un llamamiento a la prudencia ante casos como este.

La junta de gobierno local ha aprobado incluir en el plan normativo del 2019 una ordenanza que regule la concesión y autorización para el uso de espacios deportivos como pistas de uso libre y campos de fútbol de titularidad municipal. De esta manera, según Doblas, el Ayuntamiento pretende "regular una situación que no está contemplada".

La también responsable de Participación Ciudadana no ha aclarado si se cambiarán más rótulos de las calles consideradas por el Ayuntamiento como franquistas, ya que, de momento, solo se ha renovado la denominación en dos. Doblas asegura que "el acuerdo de gobierno está claro e imaginamos que si se han cambiado dos, se continuará realizando en más", aunque insta a preguntar a Movilidad, que, de momento, solo contempla las dos rotulaciones hechas. Una de las vías, Cronista Rey Díaz, se tendrá que quedar como está hasta que se resuelva el procedimiento judicial que hay abierto, ya que, según ha confirmado Doblas, el representante legal de la familia de Rey Díaz presentó un recurso en el Ayuntamiento que no fue contestado, por lo que considera que hay silencio administrativo que le da la razón. "En el trámite burocrático del Ayuntamiento pueden ocurrir múltiples incidencias y lamentamos que se haya pasado ese momento", por lo que ahora "debe procederse a esperar en tanto no recaiga la solución". En cuanto a si la responsabilidad de no haber contestado el recurso es de Urbanismo, señala que aún "hay que determinar la responsabilidad e incidencias".