Un lunes de lluvia abrirá un paréntesis en el soleado y seco mes de febrero

Será un breve paréntesis en el soleado febrero que estamos viviendo en Córdoba, pero, en todo caso, la Aemet espera tras un nuevo fin de semana de sol y máximas relativamente suaves para esta época del año en Córdoba un brusco descenso de las temperaturas justo al llegar el lunes, donde los chubascos tienen el 100% de posibilidad de caer sobre la ciudad, según las últimas predicciones de anoche.

Se tratará de un lluvioso lunes en el que la máxima, sin embargo, no se desplomarán como a lo largo del día había previsto la Aemet, que llegó a hablar de una bajada de hasta 10º C (desde los 22º C del domingo a los 12º C que se esperaban de máxima para esa primera jornada de la semana). Al final, ese descenso será tan solo de 2º C en la máxima (se quedará en torno a los 20º C mientras que las mínimas seguirán con la tónica de los presentes días).

Respecto a los chubascos del lunes, las previsiones son de que rápidamente se recupere la estabilidad que está marcando este mes de febrero. Así, la posibilidad de lluvia será el martes muy baja y nula para el miércoles y el jueves de la próxima semana.

Hay que recordar que la lluvia no ha hecho acto de presencia en Córdoba desde hace aproximadamente medio mes, todo ello en un febrero inusualmente seco en la ciudad, a mucha distancia de la media climatológica del mes (55 litros por metro cuadrado) y cuando se está volviendo a crear cierta situación de sequía tras los lluviosos meses de noviembre y diciembre, ya que actualmente el agua caída en el Aeropuerto de Córdoba es de 316,4 l/m2 desde el 1 de septiembre, lo que supone 69,4 l/m2 menos de lo habitual por estas fechas.

Para hoy, en Andalucía, se esperan cielos nubosos con predominio de las nubes altas, abriéndose claros por el oeste al final del día. Cielos cubiertos en el área del Estrecho con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Para mañana, domingo, el panorama será muy similar, mientras que el lunes predominarán en la comunidad autónoma cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que se extenderán de Oeste a Este, abriéndose claros por la tarde en la mitad occidental.