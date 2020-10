La UCO lidera una investigación contra una enfermedad que ataca al conejo de monte en el Mediterráneo

El mundo del conejo mediterráneo está en peligro. La culpable de su paulatina desaparición es la enfermedad hemorrágica del conejo, EHV o RDH (por sus siglas en inglés), una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta principalmente al conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) tras cumplir sus primeras 4 semanas de vida. El agente infeccioso de esta enfermedad es un Lagovirus que provoca una necrosis vascular, afectando, sobre todo, al hígado. Esta infección provoca las hemorragias que dan nombre a la enfermedad que cuenta con índices de mortalidad de entre el 70% y el 90%, informa una nota de prensa..

A lo largo de la historia se han detectado dos variantes principales: la ‘clásica’, originada en China en la década de los 80 y que acabó con 140 millones de conejos en China en el año antes de extenderse por el resto de Europa. Y la ‘nueva’ variante, identificada en 2010 en Francia y que ya no sólo afecta a conejos adultos sino que incide en gazapos de hasta 11 días de edad. Además, esta nueva variante también afecta a liebres y ha demostrado una alta capacidad de recombinación con otros virus de la EHV.

El objetivo del proyecto Lagmed (Improvement of preventive actions to emerging LAGoviruses in the MEDiterranean basin: development and optimisation of methodologies for pathogen detection and control) financiado por la Fundación PRIMA es, por tanto, investigar esta nueva variante que ha desplazado completamente al virus clásico.

Para luchar contra esta nueva variante que, en menos de 6 años, se ha dispersado por todo el planeta, el investigador del departamento de Botánica, Ecología y Fisiología de la Universidad de Córdoba Carlos Rouco lidera el equipo de la UCO que trabaja dentro del proyecto Lagmed junto a otras 8 instituciones de Portugal, Francia, Italia, Túnez y Argelia.

El objetivo principal del proyecto es monitorizar la epidemiología de la EHV en la cuenca mediterránea y realizar una caracterización genómica de las cepas circulantes. La información que se recoja en este proyecto a través del análisis de conejos y liebres silvestres muertas en campo y de animales de granja se utilizará para asesorar y capacitar a las partes interesadas y socios en África sobre el diagnóstico y la prevención de la enfermedad y su gestión técnica.

Con este trabajo se podrían rebajar los efectos negativos tanto a nivel de conservación como a nivel económico. La disminución del conejo de monte (considerada una especie en Peligro de Extinción por la IUCN (desde enero de 2020) en España) afecta no sólo a esta especie, sino a otras especies de la cadena trófica como el lince ibérico o el águila imperial ibérica.

Desde el punto de vista económico, la merma de conejos de granja afecta a zonas que basan su economía en la cría de estos o en la caza menor. En Estado Unidos, por ejemplo, el impacto de la EHV en la industria de las mascotas asciende 2.3 billones de dólares. Esperamos contribuir a sistemas agrícolas sostenibles, particularmente en África, desarrollando medidas de contención contra una enfermedad animal aún emergente.

Durante los tres años de ejecución del proyecto Lagmed se desarrollarán herramientas de diagnóstico más precisas, rápidas y sensibles, especialmente relevantes para la industria relacionada con el conejo, y desarrollar vacunas más baratas y eficientes. De esta manera, “se contribuye a la protección de sistemas agrícolas sostenibles, particularmente en África, desarrollando medidas de contención contra una enfermedad animal aún emergente” apunta Rouco, quien lidera el equipo de la Universidad de Córdoba encargado de recopilar muestras distribuidas por toda la península, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y el norte de Marruecos y desarrollar un método que determine la serología de manera eficiente en esas muestras tomadas en campo.