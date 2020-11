Lourdes Jurado: «Un autónomo tiene los mismos gastos para subir la persiana»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Sí, creo ha afectado más a los pequeños comercios, porque a los pequeños autónomos les afecta mucho la crisis. Yo pago los mismos impuestos que paga una agencia de viajes más grande y, sin embargo, mis ingresos son cero actualmente porque lo que es viajar, nada. A nosotros nos han matado el confinamiento y las limitaciones de movilidad porque cuando la gente se ha podido mover pues había miedo a viajar.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Un autónomo tiene los mismos gastos para subir una persiana que un establecimiento grande, puede tener menos empleados pero los gastos de alquiler o de hipoteca, de agua, de autónomo son los mismos… pero siempre el pequeño tiene menos formas de defenderse en una situación de crisis. En otros aspectos puede venir mejor al pequeño comercio, no es lo mismo tener 20 empleados que uno, pero hoy en día los empleados es lo menos problemático porque los mandas al ERTE y punto, pero sin embargo los gastos siguen siendo los mismos. Además, el comercio online nos ha hecho bastante daño. En nuestro caso, aunque somos agencia de viajes, nos dedicamos a los grupos y por ahí nos podemos salvar pero como actualmente los grupos no viajan… pues la situación es muy mala.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Pues las administraciones, no sé, deberían dar más ayudas a los autónomos pequeños, algún tipo de ayudas económicas. Yo con que me pagaran el alquiler del local y la luz tendría bastante. Tendrían que dar algún tipo de ayudas más de las que están teniendo, que son cero, porque no está llegando nada, desde luego a mi no me llegan ni a muchos. Es que retrasar los pagos no es una ayuda porque al final tienes que pagar y si no tienes actividad...

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Le preguntas a una persona que lo único que le gusta es el pequeño comercio, yo como soy autónoma siempre compro en los pequeños comercios, no sé si por solidaridad o porque me gusta, pero no voy a grandes superficies. Pienso que los comercios de cercanía son los que les dan más vida al centro de la ciudad y a los barrios porque normalmente los centros comerciales están en la periferia de las ciudades. Córdoba es una excepción porque tiene algún centro comercial en el centro pero no es lo normal y si no es por las tiendas y los negocios de barrio, el centro no tendría vida ninguna, porque la gente no vendría al centro.