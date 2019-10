Lorite exige a Sánchez que diga "si está con los constitucionalistas o con el independentismo"

El candidato número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que "diga dónde está, si con los constitucionalistas o con el independentismo que lo alzó hasta La Moncloa".

En declaraciones a los periodistas desde la carpa informativa de los populares en la plaza de Costa Sol, el candidato popular ha destacado "el clamor por la concordia que se vivió ayer en Barcelona con la manifestación multitudinaria de cientos de miles de constitucionalistas".

"Ayer se escuchó en Cataluña un grito por la paz, la libertad, el orden constitucional y la concordia, y lo hicieron miles de personas en un clima de paz y absoluta tranquilidad que contrasta con los graves altercado que han protagonizado los radicales en los últimos días", ha dicho Lorite, quien ha añadido que "se oyó un único grito por todo lo que nos une".

Tras la jornada de este domingo, considera que "estaría muy bien que Pedro Sánchez dijera a los españoles dónde está". "Sería bueno que dijese si está en las calles de Barcelona con los constitucionalistas, o prefiere seguir sin cerrar la puerta a los acuerdos con JxCAT, ERC o incluso Bildu para mantenerse en el poder", ha afirmado.

Lorite ha recordado que "estos partidos, los mismos que auparon a Pero Sánchez a La Moncloa, son los que firmaron hace dos días un manifiesto pidiendo la independencia de Cataluña, y lo hicieron junto con otros partidos socios de gobierno del PSOE en comunidades autónomas y ayuntamientos". "Lamentablemente Pedro Sánchez no está a la altura de las circunstancias en Cataluña", ha reprochado.

Asimismo, el candidato cordobés ha lamentado los datos de la EPA conocidos recientemente, "las peores cifras de empleo de los últimos seis años". "Los indicadores económicos negativos se acumulan y nos señalan que la parálisis que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a España está dando resultados muy negativos, con cifras que nos retrotraen a 2012 en plena crisis económica", ha advertido.

Según ha detallado, "el empleo femenino ha caído en 18.000 mujeres, hay 17.000 jóvenes más al paro, 30.000 trabajadores autónomos han cerrado la persiana, 17.000 familias tienen a todos sus miembros en desempleo, y ante esto Pedro Sánchez mira para otro lado, no ha ejecutado ninguna reforma durante los últimos meses, y se niega a debatir con Pablo Casado sobre economía".

Ante ello, se ha preguntado "por qué no quiere da la cara", de manera que ha aseverado que "lo que está claro es que España no se merece un Gobierno que miente con la crisis económica, que oculta datos y que no dice las cosas claras".

"Una nueva agenda reformista"

Frente a esto, ha agregado, "en el PP estamos preparados para afrontar el futuro de los españoles con garantías, lo hicimos en el pasado y lo volveremos a hacer".

Así, Lorite ha apuntado que tienen "un gran proyecto económico para España y a los mejores para encarrilar el rumbo económico de nuestro país". "El 10N convocamos a una mayoría alrededor de una nueva agenda reformista, de libertad, en la que la prioridad será la creación de empleo y el crecimiento económico", ha defendido.

"Tras la parálisis de Pedro Sánchez, que nos lleva al precipicio en materia económica y al desempleo, tenemos una oportunidad el 10N de sumar esfuerzos para salir de esta situación", según ha remarcado.

Además, ha expuesto que "el PSOE siempre lleva al agujero, lo ha demostrado, igual que el PP siempre ha conseguido sacar a España adelante, es la única garantía de futuro, credibilidad y certidumbre", por lo que ha llamado a "sumar apoyos para no caer en ese agujero".