Lorite exige al Gobierno en funciones que ponga en marcha la Ley de Seguridad Nacional

El cabeza de lista del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados Andrés Lorite ha exigido al Gobierno en funciones de España que ponga en marcha cuanto antes la Ley de Seguridad Nacional, "ante los graves episodios que se están produciendo en Cataluña", asegura el partido en una nota de prensa.

Lorite, junto a la candidata número 3 al Congreso de los Diputados Ana Tamayo, ha hecho estas valoraciones en la carpa informativa que los populares han instalado hoy en la plaza de Las Tendillas.

El candidato ha mostrado su solidaridad con el pueblo catalán y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están actuando de forma entregada para frenar los disturbios violentos. “El Gobierno de Pedro Sánchez no está la altura de los graves acontecimientos que se están produciendo en Cataluña”, afirma.

Así, exige al Gobierno de Sánchez que "actúe de una vez por todas y ataje el conflicto", mantiene Lorite. “Es de obligado cumplimiento aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional y establecer todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público en Cataluña”, afirma.

“No se puede ser bombero y pirómano al mismo tiempo”, sentencia Lorite y añade “no puede ser que el independentismo esté instrumentalizando estos disturbios y que sea el propio independentismo el que esté a cargo de las fuerzas de seguridad”.

El PP considera que el Gobierno "tiene que reaccionar y dejar a un lado las palabras". “Sánchez tiene activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad; los ciudadanos no pueden seguir indefensos ante los actos de los radicales”, mantiene.

Asimismo, Lorite ha criticado las declaraciones de la presidenta del Congreso de los Diputados en funciones diciendo que no se va aplicar esa Ley de Seguridad Nacional. “No le compete al poder legislativo entrar en esa cuestión, y esta señora como presidenta del Congreso debería de guardar la neutralidad obligada dada la figura que representa”, dice y continúa “ya nos tiene acostumbrados a priorizar las cuestiones internas de su partido antes que sus funciones institucionales la como presidenta de los Cortes Generales”. Del mismo modo, asegura que "no entendemos por qué Pedro Sánchez sigue de la mano de los independentistas", dice Lorite. “Ya no valen medias tintas, Sánchez no puede tener un discurso en Madrid y otro en Barcelona, y si quiere tener alguna credibilidad, tiene que romper hoy mismo los 40 acuerdos de gobierno municipal y la Diputación de Barcelona que tiene con los independentistas”, afirma el candidato popular.

Por su parte, Ana Tamayo ha reclamado urgencia a Pedro Sánchez para que “empiece a actuar como lo que es: el presidente en funciones del Gobierno de España, y deje de ser un candidato incoherente que no sabe qué hacer”.

“Tiene la obligación de salvaguardar los derechos más básico de todos los españoles, los derechos fundamentales de los ciudadanos vivan donde viva como son la seguridad, la integridad física y psíquica, porque además está avalado por la Constitución y por el poder judicial con esta sentencia”, dice Tamayo quien también ha recordado que el PP ha mostrado su disposición a apoyar al Gobierno de España si pusiera en marcha la Ley de Seguridad Nacional "para devolver la seguridad a todos los catalanes que sufren la violencia en sus calles y la falta de confianza de muchas instituciones", concluye la nota del PP de Córdoba.