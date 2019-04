Lorite: "El PP es garantía de igualdad siempre, y lo hemos demostrado"

El candidato número 1 al Congreso de los Diputados del PP de Córdoba, Andrés Lorite, ha defendido que "el Partido Popular es garantía de igualdad siempre, y así lo hemos demostrado cada vez que hemos tenido responsabilidad de gobierno en este país", señala en una nota de prensa distribuida por el PP.

Lorite ha participado este sábado en un encuentro con mujeres y colectivos de mujeres de Córdoba junto al candidato a la alcaldía José Mª Bellido, y ha manifestado que “la izquierda, cada vez que gobierna, presume mucho de política social y medidas en materia de igualdad, pero se quedan en presumir porque en la realidad hacen bien poco, como hemos podido ver con las políticas de igualdad de las que presumía Susana Díaz y que no se pagaban".

"El Partido Popular presume menos y trabaja muchos más", afirma el candidato. "La diferencia entre el compromiso con la igualdad del PP y del PSOE se ve en los datos: el PP dejó el Gobierno con más mujeres trabajando que nunca, el PSOE de Sánchez convoca elecciones con 20.0000 paradas más, 2 de cada 3 nuevos desempleados son mujeres".

“El socialismo aumenta el paro y la brecha salarial”, dice el candidato. "Con el PSOE de Zapatero 7 de cada 10 nuevas paradas europeas eran españolas, y además dejaron la brecha salarial en niveles máximos", añade.

BRECHA SALARIAL

"Tuvo que volver el PP al Gobierno en 2011 para que en España se dejara de destruir empleo femenino y se empezara a crear: recuperamos todo el que se perdió durante la crisis; con el PP España lideró la creación de empleo femenino en Europa y que hubiera más mujeres trabajando que nunca hasta alcanzar los 8,8 millones; y brecha salarial se redujo el doble que en Europa y logramos situarla por primera vez por debajo de la media europea".

Para Andrés Lorite, "la igualdad no se garantiza con eslóganes ni pancartas sino creando oportunidades educativas, laborales, profesionales y de conciliación para todos. Pablo Casado ha propuesto un pacto de estado para acabar con la brecha salarial en 5 años y por la igualdad salarial, desde el diálogo social, que ofrece a las mujeres las posibilidades de vivir sin obstáculos para su desarrollo personal y profesional igual que el de los hombres".

Así mismo, Lorite ha recordado el "hito histórico" que fue el impulso del PP para conseguir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además de otras medidas impulsadas por el Partido Popular como medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, propuestas como el aumento de paternidad, medidas concretas de eliminación de la brecha salarial. “Estas políticas concretas, no de postureo, son las que pretende lleva a cabo Pablo Casado cuando sea presidente del Gobierno de España, además de una Ley de Maternidad que posibilite que una mujer que quiera ser madre no deje de serlo por razones económicas, laborales, sociales, etc", ha señalado.

En definitiva, el candidato señala que "el Partido Popular es garantía de igualdad, desde hace mucho tiempo trabajamos y luchamos por la igualdad real, y seguiremos haciéndolo sin presumir de ello pero logrando de forma efectiva que la igualdad real sea una realidad para todos".