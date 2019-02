La lluvia volverá a Córdoba tras un soleado fin de semana

Será un breve paréntesis en el soleado febrero que estamos viviendo en Córdoba, pero en todo caso, la Aemet espera tras un nuevo fin de semana de sol y máximas relativamente agradables para esta época del año en Córdoba un brusco descenso de las temperaturas para el lunes, donde los chubascos tienen el 100% de posibilidad de caer sobre la ciudad.

Se tratará de un lluvioso lunes en el que la máxima se desplomará 10º C (desde los 22º C del domingo a los 12º C que se esperan para ese día de comienzo de la semana), tras el cual las temperaturas comenzarán rápidamente las jornadas siguientes a remontar mientras que desaparece con la misma velocidad la posibilidad de lluvia, sin previsiones de que vuelvan a repetirse al menos hasta el jueves de la semana próxima.

Hay que recordar que la lluvia no ha hecho acto de presencia en Córdoba desde hace aproximadamente medio mes, en un febrero inusualmente seco en la ciudad, a mucha distancia de la media climatológica del mes (55 litros por metro cuadrado) y cuando se está volviendo a crear cierta situación de sequía tras los lluviosos meses de noviembre y diciembre, ya que actualmente el agua caída en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba es de 316,4 listros por metro cuadrado desde el 1 de septiembre, lo que supone 69,4 litros por metro cuadrado menos de lo habitual por estas fechas.