Llevan el Consejo de Discapacidad a la Fiscalía

La Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) presentó ayer ante la Fiscalía de Córdoba un escrito en el que denuncia las irregularidades que, a juicio de este grupo de asociaciones, se han producido en el Consejo Local de Discapacidad y Patologías Minoritarias.

David González, representante de la Remps y de la Federación Craer (de enfermedades raras), así como componente de este consejo, apuntó que en dicho escrito se recoge que funcionarios y el propio concejal delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento «han incumplido reiteradamente a sabiendas el reglamento de este consejo».

«Aunque hemos intentado recurrir dichas anomalías no nos han dejado impugnar los acuerdos del consejo porque no hay ni acta. El reglamento de la comisión permanente de este consejo se ha cambiado y dice que tiene que estar integrada por asociaciones, pero que no pueden formar parte de la misma, por ejemplo, representantes de la Universidad, de sindicatos, hospital Reina Sofía o partidos políticos, además de las citadas Craer y Remps (a pesar de que representan a patologías minoritarias y raras como recoge el propio nombre del consejo)», argumentó González.

«El día que se constituyó dicha comisión no hubo control de acceso ni acreditación de quienes participaron y existen colectivos a los que ni se les convocó, lo que da por nula la constitución del consejo. Por tanto, esta comisión permanente es ilegal. Solicitamos estar en la misma porque somos el único colectivo de enfermedades raras y la comisión es en el espacio en el que se trabajan medidas a favor de nuestros asociados», expuso. «Estas irregularidades están causando perjuicio a diferentes personas y colectivos», lamentó David González, que estuvo acompañado de otros representantes de la Craer y de la Remps.