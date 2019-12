Los Llanos del Pretorio pasará a llamarse Plaza de España

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá el nombre de Plaza de España a la zona de los Llanos del Pretorio, que de momento no es plaza, sino glorieta. La moción para designar con el nombre de "plaza de España" un espacio en la ciudad la ha presentado Ciudadanos por considerarla "una demanda de sentido común" y en el futuro, un reclamo turístico. Han apoyado esta iniciativa de Cs el grupo municipal del PP y Vox, con el voto en contra de Podemos y la abstención de PSOE e IU. La portavoz de la formación naranja, Isabel Albás, ha afirmado que "los cordobeses nos sentimos francamente orgullosos de ser españoles" y ha añadido que era inexplicable que España no tuviera un espacio dedicado a ese nombre.

El PSOE se ha mostrado de acuerdo con que exista una plaza en Córdoba con el nombre de España, pero haciéndolo por los cauces pertinentes (con participación ciudadana y en la Gerencia de Urbanismo) y en una ubicación que no sea "una glorieta" ni tenga un nombre con arraigo y tradición como la de los Llanos del Pretorio, el mismo argumento que ha empleado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas.

La oposición considera que eso no es del todo exacto ya que en Córdoba habitualmente se designa de este modo la plaza Gonzalo de Ayora, aunque realmente el nombre solo lo tiene el mercado ubicado en este lugar. Albás ha insistido en que la zona donde tiene la bandera "no tiene nombre", porque es la avenida la que se llama Llanos del Pretorio.

Llevar esta propuesta al Pleno como moción no es del todo necesario, como ha reseñado el portavoz municipal de IU, Pedro García, ya que el mecanismo para dar nombre a las calles es competencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y basta con que un consejero lo proponga en el consejo de administración. Es más, la oposición considera que la presentación de esta iniciativa es muestra de que Cs no tiene ninguna otra cosa que proponer y que traigan un cambio de calles después de haber dicho que eso no eran cuestiones "importantes" cusando se referían a los cambios propuestos por la comisión de la memoria histórica.

Para el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha dicha que "si el objetivo es bueno y el emplazamiento apropiado" no entiende por qué la rechaza la oposición; mientras que el concejal de Vox, Rafael Saco --que con mucha ironía ha utilizado su intervención para repartir a tirios y troyanos--, ha aplaudido la idea porque es "una cuestión que estaba pendiente y queda resuelta".

El grupo municipal de Ciudadanos ha explicado que quiere modificar el actual nombre de los Llanos del Pretorio aprovechando que en esa zona se colocó, en tiempos de José Antonio Nieto, la gran bandera de España. En ese mismo espacio también se ubica un monolito en recuerdo a las víctimas de la violencia de ETA. El alcalde, José María Bellido, ha prometido que la inauguración de la futura plaza "nos va a llegar al alma".