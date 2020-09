La llamada del flamenco atrae visitas al casco histórico en el Día Mundial del Turismo

Centenares de cordobeses y turistas han acudido este domingo a la Puerta del Puente y las plazas del Potro, de Abades y de Jerónimo Páez para disfrutar de los cuatro espectáculos flamencos organizados por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del Día Mundial del Turismo.

Buscando emplazamientos para evitar el sol del mediodía, lo que en ocasiones les ha llevado a no ocupar las sillas preparadas ante los escenarios, muchos asistentes siguen la música y el baile ataviados con mascarillas -para evitar posibles contagios por coronavirus- y con el ánimo de quienes llevaban tiempo esperando a que regresara la cultura a la calle. La delegada municipal de Turismo, Isabel Albás, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "el sector turístico se está reinventando y apostando por adaptarse a las nuevas necesidades".

Consultada por el aumento de la afluencia de visitantes a zonas turísticas como la Judería, ha detallado que, por ejemplo, "el taxi me dice que algo se está moviendo", por lo que "tenemos que seguir llenando de contenido nuestra ciudad" para que la visiten tanto los propios cordobeses como otros turistas. En otro orden de cosas, Albás ha criticado al Gobierno de España, asegurando que "me parece una vergüenza que a tres días de que finalicen los expedientes temporales de regulación de empleo no sepamos nada". En su opinión, "si el Gobierno de España no nos da certidumbre vamos a tener un problema gordo".

Eventos para reactivar los negocios de la zona

En cuanto a la respuesta que han recibido los espectáculos flamencos, en la Puerta del Puente se encontraba la cordobesa Lucía Arenas, quien ha afirmado que este evento "viene bien a mucha gente en los tiempos que estamos y puede ayudar a dar vida a la zona". De su parte, en la plaza de Abades Carmen Moreno, propietaria del bar El Barón, ha opinado que las actuaciones "se han anunciado con poca anticipación" y ha subrayado que estas actividades "siempre vienen bien para animar la restauración, las calles y la vida en la ciudad". Moreno también ha lamentado que "los vecinos cada vez tienen más dificultades para poder organizar cosas en la calle", aclarando que la situación se da desde hace años. También ha coincidido en la idea de que los espectáculos no han tenido demasiada promoción José Zamorano, esposo de Victoria Castro, que regenta la tienda Casa Fuensanta en El Potro. No obstante, al igual que la anterior, ha destacado que "los turistas lo agradecen y nosotros lo notamos económicamente. La gente está muy quemada del confinamiento y le apetece ver cosas en la calle".