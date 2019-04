La lista de espera de dependientes crece y cae la cifra de usuarios con prestación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El actual desgobierno de la junta de Andalucìa va a ser bueno al anterior Socialista , y mira que es difìcil, El Sr Juanma prometiò acabar con la administraciòn paralela segùn èl , y ahora nos enteramos que de eso nada y va a contratar màs de su cuerda , va a terminar con la lista de espera , claro a cambio de beneficiar a la sanidad privada con màs del sesenta por ciento del presupuesto para sus colegas , y ahora vamos a algo tan sensible como nuestros dependientes , màs demagogia y mentiras , pobre Andalucìa de Guatemala a Guatepeor , pero tranquilos que lo primero que hicieron fue subirse el sueldo , los angelitos y de san Telmo no salgo hasta que no salga el sol, que ahora està nublado , menuda tropa de ineptos,,,