El lío normativo del patinete eléctrico confunde a usuarios y ayuntamientos

Desde siempre y por doquier los legisladores van en retraso con algo nuevo odonde haya vacío legislativo. Con los patinetes, NO hay excepción. Y como ciertos utilizares se pasan de lo correcto, pues ya hay varias muertes por este nuevo modo de mobilidad urbana. Por ello, las nuevas normas se esperan con ansiedad por quienes sufren la invasión de tales patinetes. Como ciertos ciclistas, los usuarios de este modo de desplazarse, para evitarse molestias en las calzadas, INVADEN las aceras y transmiten la angustia a los peatones. QUÉ pasa en el caso de un choque ?? Los patinetes tienen SEGURO ?? O van a toda velocidad sin ninguna responsabilidad civil (cívica) ??? Por ello, incluso Francia, determinaran que NO deben sobrepasar los 20 kms/h, ir por las calzadas o carriles bicis, NO ir acompañado y tener un seguro. Todos cabemos en la urbe, pero cada cual debe ir por su espacio (sin invadir no ser invadido). Por sentido común.