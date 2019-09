Un Leonardo da Vinci cordobés

La vida de Antonio Pascual «siempre ha estado ligada a Dios», aunque los caminos de Dios, se confirma, son inexcrutables. Ingresó en el seminario con diez años porque, en teoría, iba para cura, pero con trece se fue debido a sus grandes dudas existenciales. «No podía asumir los dogmas de fe», explica conciso. Acabó trabajando como aprendiz en una zapatería hasta que con 17 años fue aceptado en la Universidad Laboral, donde estudio Maestría Industrial en la rama de Automoción. Poseedor de una mente inquieta, no se limitó a la investigación de la rama sino que hizo sus pinitos en el teatro y estudió acerca del hipnotismo y la transmisión de pensamiento de la mano de un profesor de Religión dominico. Cuando le faltaban diez días para hacer los exámenes finales, un ingeniero alemán visitó Córdoba y contrató a diez alumnos para trabajar en una fábrica de máquinas mandrinadoras. Él era uno de ellos.

Cuando se fue, ya había conocido a la que después se convertiría en esposa y madre de sus seis hijos. En Dusseldorf trabajó duro, aunque recuerda que se sentía encorsetado «porque allí primaba la especialización y, aunque nosotros teníamos formación para asumir distintos procesos, no nos dejaban». Un día, decidió que aquello no era lo suyo y, pese a tener un sueldo seguro mejor que el que España le podía ofrecer, se despidió y volvió a Córdoba. «En Alemania se incentivaba la producción, algo que en España no se hace y, en mi opinión, es un error», sentencia. De vuelta a la Universidad Laboral, el secretario general le habló de una empresa de aviación y fumigación y ese mismo día empezó a trabajar con ellos en tareas de tratamiento aéreo. «Los motores siempre fueron mi gran inquietud, mi pasión en el campo de la investigación», confiesa entusiasmado mientras se afana por traducir complejos tecnicismos a lenguaje comprensible. «Durante más de veinte años, estuve dándole vueltas a la cabeza hasta que conseguí un prototipo con tres piezas, cuatro cámaras y cuatro ciclos a la mitad de revoluciones».

En eso estaba cuando recibió una llamada de Canarias para ocupar un puesto de maestro taller en una empresa de espacios aéreos entre las islas y África, lo que le llevó a sobrevolar el continente vecino en tareas de mantenimiento de aviones. De aquel trabajo saltó después a Valencia y Castellón, donde fue requerido por Avialsa, una empresa centrada en la extinción de incendios y la formación aeronáutica.

PINTAR HASTA 300 CUADROS

Mientras ocurría todo esto, Antonio Pascual y su mujer, que se casaron cuando él regresó de su etapa en Alemania, tras diez años de novios, fueron ampliando la familia, lo que obligó a Antonio «a hacer muchas horas extra», comenta como quien dice una obviedad, «había que dar de comer a los niños». Uno de los trabajos que realizó para ganar algunos duros de más fue pintar hasta 300 cuadros, de los que pudo vender bastantes, paisajes de colores vivos realizados al óleo que fueron fuente de inspiración y de ingresos extra cuando el zapato apretaba.

En su etapa de Castellón, conoció a un joyero mayorista con el que hizo muchos viajes y con quien intentó fabricar el diseño de motor que casi tenía olvidado. «Un día vinieron unos turistas en avioneta desde Alemania con un fallo en el motor y, mientras se lo arreglaba, les comenté mi proyecto y me pidieron que lo presentara; eran ingenieros de la casa Honda», cuenta Antonio. «Cuando se lo mostré, me dijeron que no me fuera a la tumba con eso y lo pusiera en marcha», añade. Un problema en el diseño acabó obligando a desechar la idea, pero sumió al ingeniero en un proceso de aprendizaje a marchas forzadas. «En ese tiempo apenas dormía; estuve un año entero dándole vueltas, en la biblioteca, estudiando todas las fórmulas de ingeniería disruptiva, me compré un ordenador, hice todo tipo de cursos hasta que un día me hinqué de rodillas y miré al cielo», relata. «Entonces dije, padre, échame una mano o haz que me olvide de esto ya». En ese momento, asegura, cogió un papel y empecé a dibujar y todas las dudas que se me agolpaban en la cabeza empezaron a resolverse. Quizás suene a tontería, pero yo oraba mucho y en ese momento sentí que tenía que seguir».

Su amigo el joyero y él viajaron entonces a Inglaterra a la casa Ford y empezaron a negociar. «Tenía prisa por ver resultados», señala, «pero seguí investigando, mientras, en otras cosas y diseñé una culata modificada no contaminante». El coste del prototipo resultó demasiado elevado para llevarlo a cabo y por más que buscó fondos, tuvo que tirar la toalla. De vuelta en Córdoba, sufrió un accidente mientras intentaba reparar un avión de incendios. «Me reventó un hidroacumulador en las manos y me destrozó la mano, la clavícula y la cara (una cicatriz que le cruza la mejilla da fe de lo ocurrido)», recuerda. Pasaron meses hasta que salió adelante, y cinco años de litigio con la Seguridad Social, hasta que se resolvió el juicio por lo ocurrido.

DE MÁQUINAS PARA LA ACEITUNA A UN COCHE CON PEDALES

Incapacitado para su trabajo, con solo 49 años, centró su esfuerzo en idear máquinas, algunas aplicadas a la industria del olivar, que se han utilizado para la recogida de aceituna. A día de hoy, cuenta con ocho patentes registradas. Hace unos meses falleció su esposa después de una larga enfermedad, pero él, a sus 79 años, continúa incansable con el que cree que puede ser el invento de su vida, «el coche del futuro», bromea, cuyos detalles mantiene en absoluto secreto, a la espera de completar el prototipo. Tan solo accede a dar algunas pistas: «Es un coche eléctrico con pedales para dos y cuatro personas; será completamente autónomo y ecológico», comenta discreto, cauteloso. «Queremos que esté antes de fin de año y fabricarlo por nuestros propios medios», señala. «Tiene un diseño diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver», señala.

Estudioso de los motores, el motor de su vida fue y sigue siendo su fe en Dios, aunque hace años que abandonó la senda del catolicismo. «Después de 25 años pensando, conseguí responder a mi preguntas y darme cuenta de que la cosa no era como me la habían contado», explica; «pero eso es daría para otra conversación mucho más larga». Cuando me despido, en la puerta, después de ver algunos de sus cuadros, lanza una sola frase enigmática: «Nadie nos ha creado, somos eternos».