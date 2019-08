La lentitud administrativa pone en peligro la incorporación de 7 policías

La incorporación de siete nuevos agentes de la Policía Local peligra por los retrasos en la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos para su nombramiento como funcionarios de carrera. Los policías deben empezar a prestar servicio el lunes, pero ayer seguían sin saber cuándo firmarán el decreto para ser nombrados, según denuncia el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos (Siplb). Tras aprobar las oposiciones, y después de diez meses de formación, los agentes concluyeron el curso de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) el 19 de julio. Desde entonces podían haber sido nombrados como funcionarios: «La mayoría de los agentes que hicieron el curso con nosotros ya están prestando servicio en sus respectivos ayuntamientos. Los de Dos Hermanas, por ejemplo, lo hicieron al día siguiente de terminar el curso», comenta uno de los afectados.

En el caso de Córdoba, el expediente se registró ayer en Intervención y Siplb teme que no se llegue a tiempo ya que todos los servicios, incluido el de Recursos Humanos, están en mínimos. Si no firman antes del lunes, los agentes quedarán en una especie de limbo legal, ya que no serán ni funcionarios en prácticas (en esta etapa, que finalizan el viernes 16, han estado cobrando 681 euros), ni funcionarios de carrera, por lo que no podrán prestar servicio o coger un arma. En su mismo proceso selectivo aprobaron, además de estos siete, ocho agentes más que no han tenido que hacer el curso y que prestan servicio desde el pasado mes de octubre.

Por otro lado, el Siplb alertó ayer de las complicaciones que habrá en la celebración de la magna nazarena si para entonces el expediente de la productividad correspondiente al segundo semestre del año «está si no cobrado, al menos adelantado». Miguel Martínez, responsable del sindicato de policía Siplb, recuerda que para la magna haría falta emplear a 80 agentes de Policía más además de los habituales