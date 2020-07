Laura Priego Márquez, alumna del IES Alhakén, mejor nota de la Pevau 2020 en Córdoba

Laura Priego Márquez, alumna del IES Alhakén II de Córdoba capital, ha obtenido la mejor nota en las pruebas de acceso a la universidad, Pevau, de este año, según ha informado la Universidad de Córdoba. La joven ha sacado un 9,938 en la prueba y un 9,975 en la nota de acceso, pero con la media del Bachillerato, en el que ha tenido un 10, la media de acceso a la Universidad es de 13,925 sobre 14.

Laura ha declarado a este periódico nada más conocer que era la que había sacado la mejor nota que "no me lo puedo creer aún". Está "muy contenta" y admite que "me había esforzado mucho pero no me esperaba ser la primera", aunque reconoce que el examen le había salido muy bien.

En principio dice que quiere estudiar Empresariales (ADE), pero todavía no lo tenía muy decidido hasta ahora, y su intención es quedarse a estudiar en la Universidad de Córdoba. "Me gusta ADE porque tiene de todo, parte práctica y de estudio", reconoce.

La joven, que ha estudiado el Bachillerato de Ciencias Sociales, ha comentado que se ha enterado sobre las 12.00 de la mañana de su excelente resultado por una llamada de la Universidad, que la ha felicitado, aunque ella desde las 8.00 de la mañana ya conocía la nota obtenida. Reconoce Laura Priego que este ha sido un "año duro y difícil", debido al confinamiento por la pandemia, sobre todo porque "te tienes que acostumbrar a una rutina diferente y prepararte tu sola en casa".