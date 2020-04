José Salido, gerente de empresa de transportes: "Las primeras semanas han sido agotadoras"

José Salido es el gerente de la compañía Transportes Sierra Morena, una cooperativa que está trabajando de forma intensa durante el estado de alarma, ya que el 90% de lo que traslada es alimentación.

-¿Cómo están viviendo el actual estado de alarma desde vuestro puesto de trabajo?

-Las dos primeras semanas fueron agotadoras. Estuvimos en la oficina entre 12 y 13 horas sin parar. Gestionar este trabajo desde casa es imposible, ya que la documentación es esencial y hay clientes que cuando descargan en grandes superficies, al día siguiente te piden la documentación con los albaranes de las referencias que se llevan. Las primeras semanas parecía que se iba a acabar el mundo, pero ha quedado demostrado que ha habido abastecimiento de alimentación en toda España.

-¿Qué tipo de productos trasladan?

-El 90% de nuestro negocio es alimentación. Llevamos trabajando con Mercadona desde el año 1992, cuando esta empresa existía prácticamente en Valencia y Alicante. Y con Grupo Gallo trabajamos desde 1997, tanto desde la factoría de El Carpio como de la de Granollers. También trabajamos con el grupo Migasa. Estas empresas no han parado.

-¿Cómo está actualmente la situación?

-En estos momentos se ha estabilizado. Ahora sobran camiones. En nuestro caso no, porque nuestro fuerte es la alimentación.

-¿Se están encontrando los camioneros inconvenientes por la bajada de servicios para poder realizar su trabajo?

-Si, por supuesto. Tenga en cuenta que las áreas de servicio están cerradas. Hay muy pocas abiertas. Los camioneros no se pueden parar a ducharse ni a comer. Más del 90% de los lugares no te dejan por la seguridad sanitaria. El chófer que salga de viaje para varios días tiene que llevarse comida para ese periodo porque no hay comida disponible en carretera.

-¿Qué mensaje lanza a los lectores de Diario CÓRDOBA de cara al horizonte?

-Sobre todo que tengan paciencia, que es difícil de mantenerla en este estado de alarma, donde el confinamiento es muy duro, pero estoy confiado de que, en el momento que pase, seremos capaces de levantar este país como en otros muchos momentos.