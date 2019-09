Las plantas no tienen un pelo de tontas y esto es lo que el investigador de la Universidad de Córdoba Carlos Lucena ha explicado este lunes a alumnos del segundo curso de Bachillerato del instituto Séneca.

Unos momentos antes de comenzar su intervención, Lucena ha detallado que "puede parecer algo muy sorprendente, pero no lo es en absoluto. La inmensa mayoría de las plantas tiene pelos, aunque no seamos capaces de verlos a simple vista".

Según ha añadido, estos "les sirven para infinidad de aspectos relacionados con su desarrollo, con la interconexión con el medio ambiente y con otros seres vivos, para obtener nutrientes y como sistema de protección".

Esta ponencia se ha enmarcado en la actividad Ingenios en ruta, que ha organizado la Universidad de Córdoba dentro del programa de actos previos de La Noche Europea de los Investigadores, un evento que se celebrará el próximo viernes, 27 de septiembre, y cuenta con 57 propuestas en Córdoba.

Carlos Lucena, que es investigador del departamento de Agronomía, ha indicado que los alumnos "siempre se muestran curiosos" en estas experiencias, porque "viene alguien de fuera a hablarle de algo que no está en su programa docente y eso siempre es bienvenido".

También ha confirmado que la actividad "sirve para despertar vocaciones, si no, no estaría aquí", comentando que ha sido "bien diseñada para que a edades tempranas los alumnos empiecen a sentir el gusanillo por la ciencia, por conocer cosas que, aparentemente, pueden pasar desapercibidas, pero todo en la naturaleza tiene su explicación".

A esta charla han asistido medio centenar de alumnos y la jefa de estudios adjunta del instituto Séneca, Montserrat Alonso, ha informado de que "muchos estudiarán cosas relacionadas con ciencias y les interesa muchísimo".

Entre estos se ha encontrado Carlota Urbano, que ha afirmado que "quiero ser enfermera y me interesa lo que tiene que ver con la investigación". También ha acudido Javier López, que ha manifestado que "he visto el tema interesante, quería estudiar algo relacionado con la investigación y me va a venir bien".

De su parte, Adrián Hidalgo ha precisado que "me interesa la investigación porque mi madre es bióloga y siempre he querido saber un poco cómo va su trabajo. No hay mejor forma que viéndolo aquí en una charla". Adrián ha confirmado que se encuentra familiarizado con esta labor y le gusta, aunque "yo me quiero dedicar a la nutrición y la dietética", ha aclarado.