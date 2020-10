Lar deja el Cordel de Écija en stand by pero el plan sigue

Otro de los barrios que aún están por construir es el del Cordel de Écija, donde el año pasado se anunció su urbanización y la futura edificación de viviendas, equipamientos y una zona comercial, detrás de la que estaba Lar. La innovación de PGOU necesaria empezó a tramitarse pero quedó parada con la pandemia. La empresa que iba a pilotar el proyecto de urbanización de sus 21 hectáreas, Lar España, ha asegurado a este periódico que la iniciativa está en stand by, ya que considera que no es el momento de tomar decisiones al respecto. La compañía no deja claro si ese stand by significa que lo descarta definitivamente o no. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el hecho de aparcarlo no supone renunciar a él y que «el proyecto sigue en cartera» a la espera de tiempos mejores. En octubre del año pasado, Lar anunció que haría en Córdoba un centro comercial del estilo del levantado en Sevilla, el Lagoh.

Fuentes conocedoras de este tipo de actuaciones indican que a la hora de poner en marcha un proyecto de esta envergadura hace falta que sea el momento idóneo, contar con los operadores oportunos para echar a andar un centro comercial y con la financiación adecuada, requisitos que, en época de pandemia, no se están dando, lo que no significa, aseguran, que en un futuro no se produzcan esas circunstancias. En momentos de crisis lo habitual es dejar que el tiempo pase y esperar a ver cómo evoluciona el mercado. Urbanismo, por su parte, espera conocer este mes qué planes tienen Lar con el Cordel de Écija.

Otras fuentes conocedoras de la operación aseguran que el acuerdo que mantenía Lar con la propietaria de parte de los suelos, Aliseda, para su compra ha sido resuelto, por lo que la promotora de la iniciativa ya no tiene opción sobre los mismos. Otras fuentes consultadas añaden que la opción de compra que tenía Lar expiró en septiembre y no se ha renovado el preacuerdo que poseía con Aliseda. Ya este verano, según estas fuentes, se habían producido aplazamientos en el pago.

Sin embargo, y según distintas fuentes, esto no significa que el Cordel de Écija no siga adelante, ya que hay interés de otros promotores, en concreto, de dos inversores que quieren ejecutar el proyecto tal y como estaba definido en un principio, con 2.000 viviendas, equipamientos y una zona comercial abierta, siguiendo las directrices de una moción que aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento en febrero del 2019.

Antes del estado de alarma, Lar presentó en Urbanismo el documento con el que iniciaba los trámites para modificar el PGOU con el fin de desarrollar el plan, diseñado en su origen por los arquitectos Rafael de la Hoz y Pedro García del Barrio. Sin embargo, la propuesta iba firmada por otro equipo redactor e introducía cambios, que suscitaron críticas de Comercio Córdoba y del PSOE, que aseguraban que había aumentado la superficie comercial y que se había perdido el espíritu de la moción. Lar, al igual que Urbanismo, negó los cambios y dijo que solo se había sustituido el puente peatonal por uno de tráfico rodado que dibuja el PGOU y se había producido una reubicación de espacios, pero que la filosofía era la misma.

La propuesta inicial consistía en un ecobarrio peatonal configurado por supermanzanas en el que el 50% de sus 21 hectáreas serían para fines residenciales; un 25%, para equipamientos y servicios; y un 25%, para comercio. El barrio tendría un puente peatonal hacia el Botánico y un parque fluvial. Lar estaba realizaría una inversión inicial de entre 170 y 250 millones de los más de 500 que costaría la iniciativa.