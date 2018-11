El Langui: «El acoso es un problema de valores, de moral»

Una red está formada por cuerdas y las cuerdas están hechas de hilos. Un solo hilo se rompe fácilmente pero muchos hilos trenzados hacen una red muy fuerte y hasta una gran cuerda que pueda sujetar un barco de miles de toneladas». Con esa hermosa metáfora definía ayer Javier Pérez, presidente de la Asociación No al Acoso (NACE), el proyecto de #CórdobaSuma, impulsado por NACE y Autismo Córdoba, y en el que se han reunido las asociaciones de colectivos vulnerables de sufrir bullying, además de los ayuntamientos cordobeses, la Diputación y la Fundación Cajasur, entre otras entidades. Su objetivo es implicar a toda la sociedad para acabar con esta lacra.

Una de las primeras actividades que ha realizado esta plataforma son las Jornadas Contra el Acoso Escolar que se celebraron ayer en el salón de actos de la Diputación. En ellas, según explica Miguel Ángel López, presidente de Autismo Córdoba, se ha abordado el tema del acoso desde múltiples perspectivas, la docente, la de los colectivos, la de la administración. Además, el actor y rapero Juan Manuel Montilla El Langui ofreció una conferencia con el título A mí no me digas que no se puede. Montilla, que sufre parálisis cerebral, dijo que él no había sufrido bullying gracias al tejido social en el que creció (un bario humilde pero muy solidario) y aseguró que el acoso «es un problema de valores, de moral» y que «donde hay valores no hay acoso». El Langui incidió en la importancia de empatizar y dialogar con todos, también con los acosadores. A los padres les dijo que «hay que ser cansinos con los niños, decirles las cosas mil veces, pico y pala, pero al final se consigue».

La conclusiones del encuentro resaltan que «la erradicación del acoso es cosa de todos, la sociedad tiene que tomar parte y no consentir ni un caso de acoso más, ni un niño más que piense que puede acosar por sentirse superior». Además, piden a la Administración que «despliegue al máximo sus protocolos» y que actúe «con criterio y dureza sobre los casos de acoso escolar».