«La sociedad no percibe los ciberdelitos como amenaza»

Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor es el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que va a ofrecer hoy, a las 19.30 horas, en el Círculo de la Amistad, una conferencia dentro del foro Diálogos Córdoba, en la que hablará de la Importancia de la Amenaza del Cibercrimen.

-Actualmente ¿cuál es la mayor dificultad para combatir la ciberdelincuencia, la velocidad con la que evoluciona o la variedad de delitos que ampara?

-Primero, la variedad de delitos, que es bastante amplia, hay que especializarse mucho. Y luego, las herramientas que tenemos para investigar. Tenemos muchas limitaciones.

-¿Qué son los delitos telemáticos?

- Por un lado, tenemos los delitos que requieren internet para cometerlos y, por otro lado, aquellos que se están viendo potenciados por las tecnologías.

-¿Cuáles son los delitos más habituales en este terreno?

--En lo que se refieren a los ciberdelitos, que son los que dependen de la tecnología para existir, como los ataques de delegación de servicios, a los sistemas a la redes. Y luego los otros, que son los que se pueden hacer también sin que exista la tecnología, pero esta se ha convertido en un agente potenciador. El mejor ejemplo es el de las estafas que es lo que más le afecta al ciudadano. Se han disparado considerablemente. En la estadística oficial figura que casi el 80% de los hechos que conocemos son ciberestafas. Pero hay tres elementos horizontales que afectan a todos estos delitos: el anonimato, el cifrado como parte del delito y, luego, los mercados ilegales y las criptodivisas. Eso está haciendo que todos estos delitos se estén disparando. Y a ello se une la venta de droga a través de internet, el blanqueo de capitales, el atentado a la imagen o a la honorabilidad...

-Hay un colectivo que yo creo que es muy vulnerable ante este tipo de delitos, que es el de los menores ¿no cree?

-Aquí hay dos colectivos muy vulnerables. Uno son los menores, en todas sus facetas. Una muy importante es la de los abusos sexuales a menores, que no es pornografía infantil, sino abusos a menores utilizando las tecnologías; luego está el mal uso de las tecnologías en las relaciones, como puede ser el bullying, el acoso, las amenazas… Junto a ellos, otro colectivo también muy frágil es el de los mayores, porque todos los delincuentes estafadores los buscan porque tienen un poder adquisitivo importante.

-¿Cómo está organizado el servicio de la Guardia Civil que se encarga de estos delitos?

--Pues, a nivel central, en aquellos casos más cualificados que se necesite una investigación más cualificada, estamos nosotros, el Departamento de Delitos Telemáticos. Luego, hay otro departamento de análisis de información, sobre todo con un aspecto más técnico, ciberinteligencia, y el Laboratorio Central de Análisis Forenses. Eso serían los servicios centrales. Luego, a nivel provincial, las unidades orgánicas de Policía Judicial tienen unos especialistas, los Edite, que son, desde el punto de vista delicuencial, los que ven esos delitos que no requieren de una cualificación superior.

-Evolucionando tanto este tipo de delincuencia ¿Van los recursos avanzando al tiempo que la delincuencia?

-No. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Aquí en España, según han señalado algunos expertos, se da el hecho de que la sociedad española no percibe este tipo de delincuencia como una amenaza importante. Pero los números se están disparando. El Ministerio del Interior nos recuerda que en el último año hubo un incremento del 22,1% de los ciberdelitos. Ha sido el año que más ha crecido. Pero cuando se publiquen en el 2019 los datos de este año, veremos que ese crecimiento sigue proyectándose. Eso es algo que está ocurriendo en todos los países.

-Eso es algo que le quería preguntar, si hay coordinación entre los distintos países para combatir este tipo de delincuencia para la que no hay fronteras.

-Eso lo tenemos. Con eso sí que no hay ningún problema. Lo que pasa es que la sociedad no ve esa amenaza como preocupante, pues como todos sabemos, la acción política se basa un poco en resolver las demandas de la sociedad. Y la ciberseguridad no se ve todavía como una preocupación. Pero también es verdad que a nivel internacional todas las policías estamos perfectamente organizadas. Y yo creo que a nivel de las distintas comunidades es la que mejor organizada está. Hay varios grupos de trabajo internacionales de distintos ámbitos geográficos que nos reunimos regularmente. Y eso nos permite estar en contacto permanente. Otro problema que tenemos es el de las legislaciones, no en todos los países tienen los mismos delitos las mismas consideraciones penales. Para ello, existe un instrumento que es el convenio de cibercrimen de Budapest, redactado por el Consejo de Europa y que se está impulsando a nivel mundial para que todos los países los vayan ratificando.

-Y de cara a la ciudadanía, ¿qué consejo se le podría transmitir?

-Pues algo muy importante. Y es la denuncia. La denuncia tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, perseguir a los autores de los delitos. Y por otro, el derecho que tenemos como víctima a decirle al Gobierno que me proteja también en este ámbito.