Antonio Rivero, investigador: "La sociedad exigirá mejorar la investigación"

Antonio Rivero Juárez, veterinario de 34 años, es investigador del grupo de Virología Clínica y Zoonosis del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), en el que comenzó a trabajar en el 2010 dentro del por entonces grupo de Enfermedades Infecciosas, dividido ahora en dos equipos, entre ellos el citado, que desde hace cuatro años viene estudiando virus emergentes de origen animal, y es pionero en el estudio de la hepatitis E, un tipo menos común de hepatitis que se trasmite a los humanos por el consumo de carne de cerdo y de caza poco hecha. Además, en su caso fue premiado hace tres años por sus trabajos en torno al VIH.

-¿Cómo está afectando esta situación al trabajo que venía realizando en el día a día en su laboratorio?

-Ha cambiado totalmente de un día para otro. Muchos trabajos e investigaciones se han paralizado, y hemos cedido equipos y estamos prestando apoyo y asesoramiento técnico a la unidad de Microbiología del Hospital Reina Sofía, con la que ya veníamos trabajando. El trabajo presencial se ha reducido al máximo, y en mi caso se centraliza en continuar con el seguimiento, recogida de muestras y análisis de pacientes de VIH que acuden al hospital.

-¿Qué efectos cree que ocasionará esta situación en el sector de la investigación a corto y medio plazo?

-A corto plazo es difícil saberlo. En el caso del Imibic, por ejemplo, no todos los 400 investigadores nos incorporaremos a la vez, y muchas investigaciones seguirán en stand by. Ya a más largo plazo soy optimista, ya que creo que la sociedad es cada vez más consciente de la importancia de la investigación y de la ciencia, y si no se nos olvida pronto lo que está ocurriendo, creo que la sociedad exigirá no solo volver a la normalidad anterior en cuanto a investigación se refiere, sino mejorar su financiación y recursos en España.

-¿Cómo cree entonces que la sociedad valora durante estos días su trabajo?

-Creo que antes de esta situación los cordobeses valoraban como importante la labor que se hace desde el Imibic, y, como trabajamos de la mano con los médicos, también percibimos el merecido aplauso que están recibiendo.