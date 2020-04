Vicente Palomares: "La protección del sistema público nos hará más fuertes"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Una de ellas es el avance en la digitalización. Culturalmente, existe una creencia de que sin presencia física no hay productividad. Además de no ser cierto, el teletrabajo es también una oportunidad de reducir costes y de fomentar la conciliación. No obstante, este nuevo escenario hay que regularlo. Asimismo, esta crisis ha demostrado la relevancia de la prevención de riesgos laborales y la importancia de los sindicatos en la vigilancia, asesoramiento y control.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que estamos pasando?

-El valor de la concertación y de la corresponsabilidad de los esfuerzos, así como que la protec-ción del sistema público en todos sus aspectos nos hará más fuertes ante situaciones de ésta u otra índole. El capital debe ir orientado hacia las personas generando futuro certero, no sobre ellas o sin ellas como condición sine qua non.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Lo principal es propiciar el crecimiento a través del trabajo conjunto y con propuestas entre los agentes sociales, económicos y las administraciones, con medidas que incentiven, sobre todo, los sectores más castigados. En el medio plazo, hay que estudiar y corregir decisiones que han sido contraproducentes. Además, hay que promover la digitalización, la innovación y la recuperación del poder adquisitivo de las familias para fomentar el consumo interno del país. Todo ello sin olvidar el blindaje de la sanidad y del resto de los servicios públicos. Y cuarto, ya en lo personal, sólo pienso en el momento de juntar a la familia y de estar con mis compañeros.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Aprendiendo de errores evidenciados. La tentación de volver a las políticas de austeridad desmedida como única salida, nos llevará al estancamiento, incluso al retroceso, por lo que habrá que ser valientes para cambiar las estrategias que se han demostrado fallidas.