Rafael Ruiz: «La Policía recibe denuncias vecinales por trata de mujeres»

El inspector jefe de la Policía Nacional Rafael Ruiz (Córdoba, 43 años) regresó a Córdoba el pasado marzo para trabajar como jefe de sección de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Estudió Derecho y juró el cargo en el 2003, y desde entonces ha desempeñado su actividad profesional en Tenerife, Sevilla y Valdepeñas (Ciudad Real), además de en esta provincia. La entrevista ha sido realizada a raíz de conocer que, según el Observatorio de Género y Datos Abiertos (impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet), Córdoba está a la cabeza de Andalucía por la trata de mujeres para explotación sexual y por la prostitución, y en ella Rafael Ruiz reivindica el trabajo policial y confirma que reciben denuncias vecinales por la trata.

-Llama la atención que Córdoba ocupe el tercer puesto de Andalucía por el número de víctimas de trata identificadas. ¿A qué se debe?

-En la Policía Nacional se están destinando muchos recursos humanos y materiales a investigar los delitos. En este caso de los delitos relacionados con la explotación sexual, también, y se han impulsado planes de formación dirigidos a los funcionarios que integran las unidades de Extranjería y Fronteras para luchar contra esta lacra, no solo la explotación sexual, sino la inmigración irregular y la detección de documentos falsos, que son delitos íntimamente vinculados en muchas ocasiones a la explotación sexual. También se está llevando a cabo, como consecuencia de lo anterior, una especialización en esta materia, ello está haciendo que podamos trabajar mejor, que tengamos mayores conocimientos de estos grupos organizados. Se traduce en eso, no porque haya una mayor proliferación, sino porque estamos investigando mejor, estamos dedicando mayores esfuerzos y eso está aflorando. Las mujeres que se encuentran en esta situación no es fácil que denuncien.

-¿Desarrollan actuaciones especiales para prevenir el tráfico de personas?

-Sí, se desarrollan múltiples actuaciones. El plan estratégico de la Policía Nacional establece objetivos para diferentes áreas y en lo que respecta a la nuestra, tenemos que investigar una serie de delitos que son objetivos específicos y prioritarios, como pueden ser las desarticulaciones de entramados criminales que se dedican a la trata de personas.

-¿Cuál es el perfil de la víctima?

-Trazar un perfil es complicado, pero suele ser persona extrajera, fundamentalmente mujer, que huye de su país por motivos diversos. Pueden ser conflictos bélicos, grandes problemas económicos, sociales, institucionales y políticos. Por ejemplo, también huyen del hambre y se está dando el caso de mujeres que huyen de la prostitución en sus países y caen en redes de mafias de desaprensivos que las explotan aquí, mutilación genital femenina...

-Parece que hay muy pocos hombres víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿aquí también hay machismo?

-Sí, es posible que haya machismo. Sobre todo si nos ponemos en el enfoque de estas mafias, creo que prefieren a mujeres para que mercadeen con su cuerpo y ellos obtener un lucro económico.

-En los años más duros de la crisis se identificó a un mayor número de víctimas de trata en Córdoba. ¿Esta explotación proliferó con la necesidad económica?

-Nosotros nos tenemos que atener a las estadísticas del Ministerio del Interior.

-El Observatorio de Género y Datos Abiertos afirma que maneja los datos oficiales de la Policía Nacional.

-Desconozco los datos y los parámetros seguidos en este estudio, no puedo ilustrar las estadísticas de otra organización que no sea a la que pertenezco.

-¿Por qué somos la segunda provincia andaluza con más establecimientos para la prostitución?

-Al hilo de lo anterior, no puedo ilustrar ese dato porque lo desconozco y desconozco el número de clubes que puede haber en otras provincias.

-Algunas entidades sociales explican que esto puede responder a que en Córdoba no hay mucha prostitución en la calle y se da más en locales o viviendas. ¿Tiene esta percepción?

-Recientemente he sido nombrado interlocutor social territorial en materia de trata de seres humanos. Lo primero que he hecho ha sido reunirme con estas entidades especializadas en la atención a este tipo de víctimas y no me han transmitido una gran preocupación por la prostitución de la calle, sino más bien del asesoramiento a las víctimas.

-¿La prostitución se esconde en Córdoba?

-No hay que perder de perspectiva que obligar a alguien a prostituirse es un delito, el ejercicio libre de la prostitución no es un delito. Es lógico que se esconda teniendo en cuenta que es uno de los campos en los que se lucran las mafias.

-¿En Córdoba existen focos de prostitución por barrios?

-En absoluto. Córdoba es una ciudad muy segura y en esta tipología delictiva como puede ser la explotación sexual no hay focos por barrios.

-Comenta que la prostitución no es un delito en sí, ¿en este caso tampoco hay focos por barrios?

-No.

-¿Reciben denuncias ciudadanas o vecinales sobre el desarrollo de esta actividad en una vivienda cercana?

-Sí recibimos denuncias vecinales. Hay un teléfono al que se pueden dirigir las personas que tengan información relacionada con la trata de seres humanos, que es el 900 105 090, y también el correo trata@policia.es. Se puede denunciar de forma anónima y no queda reflejado en la factura. Sí recibimos denuncias, y las tratamos con total confidencialidad.

-¿Cuántas registran al año?

-Tengo los datos a nivel nacional, se han recibido 2.349 comunicaciones de trata en el último año.

-¿Y por prostitución?

-No tengo ese dato. La Secretaría de Estado de Seguridad maneja esos datos estadísticos. Nosotros no los podemos facilitar.

-¿Con la crisis ha habido más prostitución en Córdoba?

-Está relacionado con esa estadística.

-¿La regulación de la prostitución contribuiría a que estas personas mejorasen su situación o a reducir la explotación?

-Hay una serie de asuntos complejos en la sociedad donde creo que quien debe tomar ciertas decisiones son políticos, legisladores, médicos, psicólogos... En este tema concreto estamos para perseguir la explotación sexual. No sabría contestarle.

-¿En qué situación está la inmigración irregular en Córdoba?

-La inmigración que se encuentra en Córdoba, fundamentalmente, es de tránsito. Parece que van buscando otras zonas de España que sean más ricas. La inmigración irregular ha crecido en Córdoba levemente.

-¿Ha crecido la cifra de menores no acompañados en Córdoba?

-Se mantiene estable.

-¿Cuántos tenemos?

-Vuelvo a remitirle a la Secretaría de Estado.

-¿Habría que articular medidas para facilitar la integración de estos chavales y niños?

-Sí, cuantas más medidas se puedan articular por parte de las administraciones, mejor. Estas medidas las toman las comunidades autónomas y se están llevando a cabo. Todo lo que sea una mayor integración de los menas cuando cumplen la mayoría de edad, en lo que puedan ser el ámbito laboral o asistencial y sanitario, cuantas más medidas se tomen en ese sentido, mejor.