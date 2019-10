«La Oficina Judicial y Fiscal se implantará en el 2020»

Purificación Joyera (Ciudadanos) lleva ocho meses al frente de esta delegación, que abarca distintas áreas, entre las que se encuentran Justicia y Turismo. En los primeros presupuestos de un año completo que manejará aparecen partidas destinadas tanto a demandas de la capital, como la Oficina Judicial y Fiscal, que se espera desde el 2017, como de su localidad natal, Lucena, la tan reclamada nueva sede judicial.

-Los presupuestos del 2020 contemplan una partida de un 1,4 millones de euros para la sede judicial de Lucena. ¿Significa que habrá obras el año que viene?

-Significa que ya tenemos una partida de casi 1,5 millones para la sede judicial de Lucena, que es la única que falta por reformar en la provincia y que va en la línea de la intención de la Consejería de reducir costes en alquilar edificios, de tener propios y de gestionarlos. El presupuesto es para obra. Ya se acometió el proyecto y este verano el Ayuntamiento dio el visto bueno al estudio de detalle tras salvar unas diferencias que había en cuanto a altura.

-¿Cuándo se licitará?

-Se está tramitando la licitación, que debe estar este año, y en cuanto se adjudique, empezarían las obras.

-Hay previstos también medio millón de euros para once sedes judiciales, ¿dónde se va a actuar?

-En Justicia hay que tener en cuenta que tenemos el presupuesto más amplio de la historia. El presupuesto de esta Consejería es de 825,7 millones y para Justicia tenemos más de 600. Esto implica que la prioridad es mejorar las dotaciones en materiales e infraestructuras y la organización personal. Hay una partida de 37.500 euros para el mantenimiento de las sedes, que son nuevas y solo hacen falta reparaciones de humedades, por lo que es más que suficiente. Para adquisición de mobiliario, para lo que también tenemos suficiente, hay 10.000 euros; y para equipamientos informáticos en las sedes judiciales y la organización judicial, contamos con 493.972.

Estos medios técnicos van en consonancia con los personales, porque se va a implantar la Oficina Judicial y Fiscal en Córdoba, que estaba prevista, y para ello se cuenta con 298.059 euros. La Junta se está esforzando por que se cumplan las bajas a la mayor brevedad y que se puedan mantener los refuerzos, y se consolidan y se mantienen los que llevan más de tres años prestando los servicios en el juzgado.

En Justicia gratuita contamos con un 16% más de presupuesto y eso va en consonancia con la apuesta por seguir dignificando al letrado del turno de oficio y al servicio, que tantísimos asuntos atiende todos los años y vamos a mejorarlo. Ya se está mejorando con el decreto de adaptación a la normativa, porque antes se hacían dos pagos a pesar de que la norma preveía solamente uno. Lo que se ha hecho es adaptar el decreto para que se puedan realizar dos pero ya conforme a la ley. Los que no tengan salvedades se abonarán en el momento y los que tengan que hacer subsanaciones, cuando ese paquete esté listo. El pago del turno de oficio estaba previsto para el 31 de octubre y se quedó firmado el miércoles, por lo que estamos consiguiendo adelantar los plazos. El pago del primer trimestre del 2020 se hará conforme a la nueva normativa.

-Entonces, ¿la Oficina Judicial y Fiscal se implantará en el 2020?

-Sí. Está la orden de implantación y tiene presupuesto para ello.

-¿Cuándo se pondrá en marcha la oficina contra el fraude y cómo actuará?

-Se aprobó el anteproyecto de ley y tiene que pasar todo el trámite parlamentario. Los presupuestos destinan 1,4 millones para cumplir los compromisos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en la Junta, en la parte de Regeneración. Se pretende dar protección a los que hayan formado parte de la administración de Justicia que hayan visto algo reprochable o denunciable y que se hayan visto indefensos y preocupados. El control va a depender directamente del Parlamento y contiene un régimen sancionador sin llegar al ámbito penal. Se contemplan sanciones desde 300 hasta 100.000 euros por infracciones. Cuando pase la tramitación parlamentaria, se espera su implantación y que se pueda escuchar a todas las personas que se hayan sentido indefensas o que vean que alguien está cometiendo algún tipo de irregularidad con el dinero de todos.

-¿Qué balance hace del juzgado de 24 horas? Hace poco los abogados se quejaban de su funcionamiento.

-Estamos esperando que se cierre su primer año de funcionamiento. Ahora se ha incorporado un refuerzo en personal informático, muy demandado por el servicio. Todo es mejorable, pero la Justicia se paga con dinero de todos y tendremos que ver los números que arroja ese juzgado. La delegación está abierta a todas las sugerencias que puedan hacer los letrados.

-¿Habrá refuerzos para el juzgado de violencia de género?

-El problema del Penal 6 es que, además de violencia de género, le queda el residuo del juzgado de menores que se suprimió y ahí es donde encuentran el atasco. Se está viendo la posibilidad de poner un refuerzo para ayudar a desatascar la situación, que no va a ser definitiva, que es una transición. Es verdad que es una demanda que se está repitiendo y lo que procede es revisar los refuerzos e incidir en que el Penal 6 pueda ejecutar las medidas en violencia de género.

-Cambiando de tercio, ¿por qué son partidarios de cobrar por entrar en los museos y no de implantar una tasa turística?

-Es una cuestión de Cultura, que es la que lo ha determinado. Por mis competencias no procede que me manifieste en este sentido, pero sí creo que en lugar de gravar un hecho abstracto como el turismo, es más lógico prestar un servicio y recibir una remuneración, y el precio no sería alto, en torno a unos 3 euros, y va a redundar en el mantenimiento del patrimonio. Lo que no procede es abrir el debate de la tasa turística cuando hay otros medios para reforzar el turismo.

-O sea, que, de momento, de tasa turística, nada.

-No está en debate. A nivel de Consejería ahora mismo, hoy por hoy, no está previsto ese debate de implantar una tasa turística o no en toda la región. La discusión del ente local que quiera plantearla sería con Hacienda, no con Turismo, que sería la que tiene que decir si puede fijar una tasa, esa nueva vía de ingresos de algo que no existe. En Córdoba fue un debate estéril porque no estaba ni siquiera coordinado con ningún plan de actuación, ni se sabía a dónde iba ni de dónde venía.

-¿Detectan en Córdoba presión por parte del turismo y saturación de viviendas con fines turísticos?

-El informe que encargó el gobierno municipal anterior decía que no había masificación turística y que el precio de los alquileres de la vivienda no se había visto perjudicado por la existencia de las viviendas turísticas. Sin embargo, por otro lado están los particulares y los hoteles. Los hoteles lo que piden, y ahí encuentran a la delegación y buscaremos formas de articularlo, es simplemente el control y la regulación. No creo que las viviendas turísticas sean un enemigo y lo que está claro es que han venido para quedarse. Entre los hoteles y las viviendas no hay ningún problema. El problema es la clandestinidad. Y ahí es donde la delegación tiene que poner el foco para detectarlas, porque cuando capta alguna vivienda que opera de forma clandestina, la sanciona. El problema es detectarlas y ahí hay que buscar el consenso con el Ayuntamiento y con el sector hotelero. La delegación no tiene constancia de que haya un número determinado de viviendas clandestinas porque las que detecta, las inspecciona y sanciona.

-¿Y detecta muchas en Córdoba?

-Yo firmo todas las semanas alguna detección de alguna vivienda que está operando sin tener la inscripción en el Registro.

-¿Qué plantea para aumentar pernoctaciones?

-Desde la Consejería se apuesta por la digitalización y por poner al turismo en la vanguardia de las tecnologías porque va a suponer ser competitivos. Lo primero es el avance tecnológico para poder captar a viajeros de fuera en paquetes concretos. En materia de digitalización y nuevas tecnologías se van a invertir 8,2 millones y habrá incentivos a empresas y ayuntamientos para que se metan en el mundo de la digitalización y su oferta turística sea vendible en el mundo entero. En segundo lugar, está el AVE, que hay que complementar y para que sirva para las pernoctaciones la oferta cultural y turística es importantísima. Tenemos un turismo congresual que pernocta y si atraemos congresos de envergadura, habrá más pernoctaciones. Si conseguimos atraer congresos multinacionales que muevan a gente de todo el mundo, las pernoctaciones aumentan. La tercera pata es la provincia. Para que la gente pernocte en Córdoba, hay que ofrecerle ir más allá. La provincia no es tan grande para abarcarla. Nuestra propuesta es encadenar Córdoba con el resto de la provincia y que puedas dormir aquí pero también en un pueblo.

-¿Concederá la Junta una cuarta prórroga para ejecutar el plan turístico?

-Estamos en la fase de solicitar al Ayuntamiento que haga un nuevo informe del grado de ejecución de presupuesto, en el que tendrá que incluir la Torre de la Inquisición, que está en obras. Cuando tengamos ese informe, se reunirá la comisión de seguimiento del plan y se verá si procede esa cuarta prórroga o no.

-¿Otras provincias han tardado tanto como Córdoba en ejecutar sus planes?

-No lo sé. Sí sé que el nuevo gobierno local se ha encontrado problemas con la ley de contratos. Son problemas técnicos y los problemas técnicos lo son para todos los municipios. Sin embargo, si se hubiesen previsto mejor los tiempos desde que se inició el plan, hubiese habido más margen de maniobra.

-¿Qué otros planes tienen en turismo para el 2020?

-Además del compromiso con la administración electrónica, se abren dos nuevas líneas, una para pymes y otra para municipios, con 3 millones de euros cada una para las estrategias de digitalización. Importante es que se va a trabajar en el primer plan integral estratégico de turismo inclusivo y accesible. La Dirección General de Calidad se está reuniendo con las plataformas representativas de las asociaciones de personas discapacitadas y van a tener reflejo en todas las provincias. Además, está el plan de acción del 2020, el plan de turismo sostenible nuevo que hay que hacer y el cuarto plan de calidad turística. Pero de todos, el que más necesario veo es este de turismo accesible. Miro con mucha esperanza ese plan.