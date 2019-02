«La Iglesia no puede seguir estando por encima de la ley»

Amores sotánicos no es un título elegido al azar. José Antonio Muñoz Grau, maestro en un colegio de curas durante 41 años, se inspiró en la definición que Pablo Neruda hizo de Orihuela, una ciudad «satánica y sotánica», para bautizar una novela que habla de la mancha del pecado que la pederastia ha dejado en su pueblo y de cómo hubo un Ayuntamiento, en plena República, que se atrevió a levantar la manta para investigar lo que había debajo y castigar al culpable según las leyes del Estado y no las de Dios.

José Antonio Muñoz Grau, con el libro ‘Amores sotánicos’, ayer ante la Mezquita. Foto: SÁNCHEZ MORENO

-Su libro relata una historia verídica ocurrida en los años 30 que continúa una trilogía sobre asuntos turbios ocurridos en Orihuela. ¿Por qué eligió este tema?

-Como escritor, me dedico a la novela de investigación, hago memoria histórica. Descubrí documentación en el Archivo del Ejército de Madrid sobre un personaje que fue una especie de Óscar Schindler que en la Guerra Civil se dedicó a salvar a represaliados, un señorito de derechas pero demócrata que, cuando termina la guerra, intenta salvar a gente de izquierdas hasta que lo cogen y torturan los mismos a los que él salvó. Fue tremendo. Ahí me encontré otro personaje, Pincelito, que se dedicaba a matar curas y que representó el horror en Orihuela. Buscando documentación de él, encontré en el archivo este tema del que se hablaba de tapadillo. Orihuela es una ciudad muy encorsetada por la Iglesia y la República supuso un paréntesis en el que ocurrió un hecho insólito, que una administración pública abordara un asunto de abuso de menores ocurrido en el seno de la Iglesia.

-¿Por qué asume el Ayuntamiento la investigación?

-Los hechos se dieron en un orfanato sustentado con fondos del Ayuntamiento, cuando este asume la gestión realizada antes por las monjas, y coloca a un administrador público. Surgen entonces rumores de que un sacerdote está abusando de niñas y el Ayuntamiento crea una comisión de investigación que el alcalde, del partido socialista, encarga a la oposición, de extrema derecha. Mazón Torrecillas, un hombre ultracatólico, la asume e intenta por todos los medios demostrar que las niñas mienten, acogiéndose a la versión del cura.

-Pero la cosa no queda ahí...

-No, en 1932, la prensa empieza a recoger declaraciones de las niñas con detalles de la habitación de la casa del cura y queda en evidencia que hay que investigar más. Entonces, el alcalde encarga investigar a otro partido de la oposición, que descubre lo ocurrido y confirma que las monjas, el conserje, todos lo sabían y miraban a otro lado. En ese momento, se traslada el caso al juzgado y el juez, con testimonios de las niñas, condena al cura, que dejó embarazada a una de ellas, a tres años de cárcel.

-¿Qué pasó con el sacerdote?

-Cumple la condena y cuando sale, en plena Guerra, se esconde. Cuando acaba la Guerra, vuelve a ejercer de cura y llega a ser vicario de la catedral de Orihuela.

-¿Y qué pasa con las mujeres de esta historia?

-Las víctimas de abusos y la hija que nace después son mujeres con una fuerza extraordinaria que deciden salir adelante para contar lo que viven, de cómo sobreviven con esta carga encima, pese a la Iglesia y a las instituciones franquistas enfrentándose a su propio dolor toda su vida.

-¿Cree que la clase política actual debe tomar nota?

-El protocolo que se sigue hoy en es indignante. Cuando hay una denuncia, la Iglesia abre una investigación interna que no desvía a la Fiscalía, como debería ser su obligación, todo ello con la complicidad de la clase política, que mira a otro lado. Ya debería haber una ley para que estos casos no prescriban porque se sabe que igual que en los casos de violencia de género, la víctima puede vivir años de bloqueo. Ahora se están denunciado de abusos a monjas, es un escándalo muy grande de una parte de la iglesia que yo creo que ya no es iglesia porque si lo fuera cumpliría el Evangelio, algo diabólico que la Iglesia tiene dentro y que tendría que quitarse de encima. Este caso es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Las instituciones, la clase política, los ciudadanos y la Iglesia debería tomar conciencia, no se puede frivolizar con esto como el obispo de Tarragona, diciendo que los sacerdotes tuvieron un mal día, esto no puede ocurrir.

-¿Qué reacción hubo en Orihuela en la presentación?

-Acudieron casi 300 personas, entre ellas, sacerdotes que quieren dejar claro que hay una Iglesia que no soporta esto. Yo he sido docente para la Iglesia toda mi vida y esto es una barbaridad que los seres humanos no podemos permitir. A la presentación no vino cargo político (gobierna el PP con apoyo de Cs). Una semana después, daban una plaza a un obispo de Orihuela, con un busto de bronce y todos los políticos en la foto. Mientras, Miguel Hernández tiene una placita pequeña, arrinconada, sucia y abandonada. Ese es el contraste en Orihuela.

<b>-Usted ha optado por no edulcorar la historia.</b>

-La novela es durísima, relata par-te de los plenos e intenta hacer una radiografía social de la Orihuela religiosa y profunda, con los contrastes entre la realidad y lo que la sociedad está dispuesta a asumir como realidad. La sociedad ha cambiado mucho, pero queda mucho por hacer y la gente está deseando que haya un cambio. La clase política no acaba ver verlo pese a que ahí hay una mina de votos. Hay un concordato de la Iglesia que persiste con puntos de los años 50, España no merece que siga vigente un acuerdo hecho en la Dictadura para tapar ciertos delitos. A la Iglesia le vendría muy bien empezar a lavarse la cara públicamente sobre este tema.

-¿Por dónde empezaría?

-Por quitar a la Iglesia sus privilegios. Lo que ha pasado con la Mezquita, por ejemplo, me parece escandaloso, igual que puedan ingresar dinero que nadie controla, no pagar impuestos o tener un procedimiento propio para juzgar delitos, eso ya no cabe en una España democrática. La Iglesia no puede seguir estando por encima de la ley. A la clase política hay que exigirle que legisle para todos igual.

-¿Habría que mirar a Europa?

-En Europa, la Iglesia ha creado comisiones de investigación independientes para limpiar esta mancha tan grande. Aquí se crea una comisión y se pone al frente a un obispo que escondió a sacerdotes que cometieron abusos. La gente se plantea qué esconden para hacer esto. Lo que sabemos es solo la punta del iceberg.