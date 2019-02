«La asignatura pendiente del PRE es llegar al consumidor»

Tras algo más de medio año de su elección como presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (Ancce), el ganadero sevillano José Juan Morales Fernández pude dar una visión más completa de lo que espera de la patronal mundial del caballo español y el aire que va a tomar la asociación.

-¿Cómo valora la situación actual de Ancce?

-Es una situación ilusionante, tras haber soportado una crisis terrible para el sector en la que lo realmente importante era la subsistencia, ahora ha llegado el momento de consolidarnos y avanzar. Hay muchas cosas por hacer, pero, como he repetido en diferentes ocasiones, nuestro mandato comenzó una vez que finalizó Sicab a finales de noviembre pasado. Hasta entonces, hemos ido estableciendo nuestras propias bases de actuación y ejecutando los acuerdos que establecimos en el anterior equipo directivo. Ahora es el momento de poner en valor todo aquello que queremos hacer por nuestra asociación.

-¿Hacia dónde camina?

-Irremediablemente, debemos caminar hacia una universalización real del caballo español. Es bueno estar cada vez en más países, pero es fundamental que el caballo español consolide estructuras en esos países aprovechando su propia versatilidad. Tenemos una materia prima excelente y tenemos que saber venderla, saber llegar al usuario final. Por esta razón, al margen de los morfológicos, tenemos un especial empeño en potenciar la participación deportiva de nuestra raza, y en cuantas más disciplinas mejor. Córdoba es pionera en nuestro país en equitación de trabajo y, sinceramente, creo que es una modalidad que tiene un tremendo recorrido comercial, por su plasticidad y porque es accesible para gran cantidad de jinetes que no necesariamente han de ser profesionales de la equitación.

-¿Sigue teniendo el caballo español un lugar destacado a nivel mundial?

-La expansión es cierto que prosigue de manera inexorable, cada vez son más los países donde se estabulan ejemplares de nuestra raza, pero necesitamos que la penetración en los mercados sea más constante, que no se limite a la compra para cría. La gran asignatura pendiente del caballo pura raza español (PRE) es llegar al consumidor final, al jinete aficionado y, evidentemente, ello solo lo vamos a conseguir, como ya he mencionado, mostrando que tenemos una raza tan bella como útil. Consideramos que es absolutamente necesario que cada vez más caballos PRE estén presentes en las pistas de competición, que es sin duda la mejor plataforma publicitaria de cualquier raza.

-Usted tiene una gran relación con Córdoba…

-Cierto, desde joven tengo una gran relación hípica con Córdoba. Desde los 17 años he sido juez nacional de enganches en Córdoba y a los 18 ya juzgaba concursos completos de enganches. Soy, además, socio del Club de Carruajes de Tradición de Córdoba. Tengo muy buenos amigos y conocidos cordobeses, y una magnífica relación con el Club Hípico de Córdoba y Córdoba Ecuestre.

-El caballo español nació en las Caballerizas Reales, algunas de las más importantes ganaderías a lo largo de la historia han sido y son cordobesas, y el actual campeón del mundo es un ejemplar criado en Yeguada Torrehermosa, de Córdoba, pero la presencia cordobesa en la junta directiva y en los diferentes comités y comisiones es más bien escasa. ¿No son suficientes avales?

-Es evidente que Córdoba y su provincia son un bastión trascendental en la historia de nuestra raza, pero no solo en la historia de hace siglos sino en la que se escribe día a día. Si repasamos los 47 años de historia de Ancce, nos encontramos a figuras decisivas en el caballo español como Miguel y Enrique Lovera, Manuel Martínez Boloix, Carlos Montijano, Rafael Camacho, Florencio Moreno, etcétera, nombrarlos a todos sería una ardua tarea por la gran cantidad de ganaderos que tendríamos que nombrar, y no quiero dejar a ninguno en el olvido. La trascendencia de Córdoba sigue estando completamente vigente en la actualidad. Tal es así que dos ganaderos cordobeses -Carlos Montijano y Antonio Carrillo- y la Asociación de Criadores de Caballos PRE de Córdoba, forman parte de la junta directiva, y si hoy no hay más representación de Córdoba se debe a circunstancias coyunturales, pero Córdoba sigue siendo un referente en nuestra actividad diaria y está representada en el colectivo de jueces de la raza, en el comité técnico de jueces, en los valoradores de los tribunales de reproductores calificados, donde dos tercios de sus integrantes son cordobeses, y la Universidad de Córdoba es el centro de referencia radiológica de la raza. Esto es solo una muestra de la importancia activa que Córdoba sigue manteniendo en nuestro quehacer diario como asociación y como raza.

-¿Piensa usted mantener una relación más fluida con Córdoba?

-Con Córdoba y con los representantes del PRE en Córdoba mis relaciones son excelentes, tanto como presidente de Ancce como por mi cargo de vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía. Soy un asiduo al concurso morfológico que se celebra cada año en la ciudad, mantengo muy buenas relaciones con Córdoba Ecuestre y estoy abierto a cualquier propuesta que se formule por los ganaderos de la provincia y que pueda repercutir en la mejora de cualquier aspecto que afecte al caballo español.

-¿Cómo aficionado al carruaje, promocionará el mundo del enganche y el PRE?

-Lo venimos promocionando desde hace muchos años. Ya en 2008, en los concursos internacionales de enganches de tradición, celebrados por toda Europa, los únicos caballos de pura raza española (PRE) participantes eran los españoles. Para entender la dimensión de nuestra raza en esta disciplina le voy a dar un dato de gran interés, y es que, en la actualidad, el 25% de los caballos participantes en el enganche de tradición en el extranjero son PRE, sin contar con la participación española, seguidos de las otras razas con un 4%. Igualmente, y desde hace años, contamos con un circuito de concursos de Copa Ancce de enganches de competición y en 2018, por primera vez, se creó la Copa Ancce de enganches de tradición. Ambas, se han celebrado recientemente en Sicab. En el resto de concursos, Ancce siempre concede un premio al enganche mejor clasificado con caballos PRE.