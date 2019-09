«La AECC tiene que seguir creciendo para poder ayudar a más pacientes»

A María Luisa Cobos Godínez (Córdoba, 1945), presidenta de la Asociación Cordobesa contra el Cáncer (AECC), se le quiebra la voz por la emoción cuando comenta que dejará su cargo a final de año. Una labor que ejerce desde el 2001 y que le ha reportado numerosas satisfacciones, pues a pesar de que ha tenido que convivir con la responsabilidad de ser la cabeza visible de miles de afectados de cáncer, sobre esa dura dedicación prevalecen las vidas salvadas, los avances conseguidos en investigación y el poder conocer y formar parte de la gran familia de la AECC en Córdoba (su segunda familia, a la que adora). Una asociación, la AECC, que está cumpliendo 25 años de historia y de entrega en Córdoba durante este 2019. María Luisa Cobos sufrió un cáncer de mama, que le diagnosticaron en 1988 y que logró superar. Sin embargo, hace ni cuatro años que la enfermedad volvió a su vida en forma de un cáncer metastásico de huesos, inoperable y que le causa muchos dolores, pero con el que convive gracias a los mejores tratamientos hoy en día existentes. Ella, que pensó cuando enfermó la primera vez que no podría ver a sus tres hijos crecer, se siente afortunada por tener siempre a su lado a un marido «maravilloso» (Juan), a sus dos hijas, a su hijo y sus siete nietos. Familia que la ha apoyado siempre para volcarse con la AECC.

-¿Por qué va a dar el paso de dejar en poco tiempo la presidencia de la AECC en Córdoba?

-He decidido que voy a dejar la presidencia para que entre savia nueva en la dirección. Afortunadamente, aunque sufro un cáncer metastásico de huesos que no se puede operar, estoy respondiendo a un tratamiento que me permite convivir con este cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba no para de crecer. Contamos ya con 62 juntas locales, con cuatro pisos de acogida, prestamos cada vez más servicios y esto conlleva que la asociación necesita un presidente o presidenta más joven. Eso no quiere decir que vaya a dejar la asociación, porque está dentro de mi corazón. Pero después de casi cuatro años de tratamientos mi organismo se siente mermado. Conservo la ilusión, pero las fuerzas me están fallando.

-¿Cómo entró a formar parte de la AECC?

-Entré en la asociación después de que María Cañas (impulsora de la AECC en Córdoba) me pidiera que si quería poner una mesa petitoria en Gran Capitán. Acepté, me llevé a muchas amigas y logramos una buena recaudación. Al poco tiempo María Cañas me animó a integrarme en la asociación, aunque Juan, mi marido, prefería que no lo hiciera porque había estado enferma. Empecé como voluntaria, continúe como vocal de junta, de ahí pasé a vicepresidenta, hasta alcanzar la presidencia en el 2001.

-¿Y qué han supuesto para usted estos 18 años al frente de la AECC?

-Pues que he pasado de ser una María Luisa a otra. De ser una ama de casa muy querida a poder encontrar aún más cariño gracias a entrar en contacto con tantas personas que habían pasado lo que yo. Hemos luchado mucho. Por ejemplo, para vender entradas para los festivales taurinos u otros eventos, nos poníamos muchísimos días en la puerta de El Corte Inglés en pleno febrero y no era raro que acabáramos con gripe o resfriadas. ¡Pero he recibido tantísimo y me encuentro tan feliz de haber hecho este trabajo! Muchas personas me dicen que cuando empiezo a hablar de la asociación me cambia la voz y es verdad que me pasa. La asociación ha sido y será mi vida. Poder ayudar y escuchar es lo más grande que hay porque se trata de ayudar a personas que lo están pasando mal debido a esta enfermedad. Ser presidenta ha sido un honor y mi vida. La asociación es mi segunda familia, incluyendo la plantilla y, por supuesto, a los voluntarios. Siempre he encontrado esa mano amiga. Hemos sido y seremos una gran familia. De empezar en los inicios con contadas juntas locales hasta disponer en la actualidad de 62 en toda la provincia. Gracias a estas juntas locales tratamos de tender una mano amiga a todos los enfermos y que le pierdan el miedo a la palabra cáncer.

-¿Cómo fueron los comienzos de la asociación?

-La primera sede estuvo en un apartamento de la calle Cruz Conde. De allí pasamos a un local en los pabellones militares, hasta acabar en nuestra sede actual, de la calle Miguel Benzo. Ya de tanto crecer y de tantos servicios como prestamos la sede se ha quedado pequeña e incluso tenemos un local alquilado enfrente para realizar talleres y como almacén.

-¿En su familia el cáncer ha estado muy presente?

-Sí. Perdí a mi hermana Inmaculada en el año 2001, cuando me nombraron presidenta, cuando ella tenía solo 46 años y su hija pequeña 8. Le diagnosticaron un tumor de mama poco conocido en aquel tiempo, que si se le hubiera detectado ahora yo creo que habría podido sobrevivir a ese tumor porque se ha avanzado mucho en la investigación. Fueron 7 años de gran lucha para mi hermana y una etapa dura de mi vida. En el hospital Reina Sofía intentaron todos los tratamientos, pero no hubo remedio. Al año de nacer su hija fue cuando mi hermana supo que tenía cáncer. En mi casa ha habido cáncer. Mi madre murió de uno de páncreas con 65 años. Mi suegro murió igualmente, debido a este mismo cáncer, con 66 años, y un cuñado mío también falleció, con solo 53 años, debido a un cáncer de colon. Mi vida no ha sido un camino de rosas, por eso doy gracias a Dios por estar aquí y también doy gracias a la investigación, ya que el cáncer que tengo en la actualidad hace 10 años mi cuerpo no lo habría resistido. He visto muchas recidivas (repetición) de cáncer de huesos. Es una enfermedad muy dura, que rápidamente puede afectar a los organos vitales. Antes no había un tratamiento específico para los tumores de huesos. Sin embargo, gracias a la investigación, aunque el cáncer que padezco no me lo pueden operar, ni quitar, sí me lo están parando. Hay que lograr fondos para financiar la investigación porque es igual a vida. Desde la AECC demandamos que España cuente para ello con un Plan Nacional de Investigación en Cáncer.

-Uno de los recursos de la AECC en Córdoba son los pisos de acogida para pacientes y familiares. ¿Con cuántos pisos cuentan?

-Tenemos cuatro pisos de acogida. Uno de ellos cuenta con un apartado para pacientes trasplantados de médula que tienen que permanecer aislados. Tres de los pisos están frente al hospital Provincial y son de nuestra propiedad y el cuarto piso es fruto de una cesión y se ubica en Arroyo del Moro. En estos pisos se produce una convivencia preciosa porque son personas que todas están pasando por lo mismo y que se apoyan unas a las otras.

-¿Cuánto destina cada una de las 52 juntas provinciales que existen en España para financiar las investigaciones contra el cáncer que apoya la AECC?

-Cada junta provincial destina el 18% de lo que recauda de los fondos que se consiguen mediante subvenciones de administraciones; ayudas de entidades bancarias, hermandades y de otros colectivos; actos benéficos, lotería, entre otras actividades que se realizan tanto en la capital como en los pueblos. Con esos fondos proporcionamos a los pacientes con cáncer ayudas sociales, de alimentación, psicológica, rehabilitación, fisioterapia, entre otros servicios. España pasó una crisis, pero el enfermo de cáncer de Córdoba no lo notó porque desde aquí estuvimos buscando recursos para que así fuera. Si antes se hacía una comida benéfica al año, ahora se organizan cuatro. Son infinitas actividades las que la AECC lleva a cabo y luego siempre hay personas o entidades que se vuelcan con nosotros, como recientemente pasó con el camionero Juan Pérez Luque, de Iznájar, que recaudó con una preciosa campaña 80.000 euros.

-¿Qué papel desempeñan los trabajadores de la AECC y voluntarios en la atención a pacientes?

-Son dos pilares fundamentales. Personal de la AECC y voluntarios se encargan de toda nuestra amplia labor, lo que incluye talleres como Mucho por vivir; la impartición de cursos de prevención en los centros educativos o la realización de artículos y manualidades que luego son adquiridos para eventos y suponen una destacada fuente de financiación para seguir ayudando a más pacientes. También me gustaría recalcar el trabajo de las coordinadoras de voluntarios, que no tienen horas para dedicarle a la asociación. Acabamos de firmar con el hospital Reina Sofía un convenio para el voluntariado y otro para la atención psicológica y estamos asumiendo la atención de fisioterapia de los pacientes con linfedema, que nos deriva la sanidad pública.

-En sus inicios, la campaña de diagnóstico precoz del cáncer de mama la realizaba la AECC. ¿Cómo recuerda esa etapa?

-Fue una etapa maravillosa y muy importante porque ayudó a crear conciencia de que las mujeres, de los 50 a los 65 años (después se amplió hasta los 69), tienen que realizarse mamografías periódicas para descartar que padecen un cáncer de mama o para detectar un posible tumor a tiempo y así tener un porcentaje elevado de supervivencia. Con nuestro mamógrafo móvil recorríamos toda la provincia, las mujeres dejaron de tener miedo a hacerse esta prueba y llamaban al cáncer por su nombre. Este programa de detección precoz, que luego ya asumió la sanidad pública, ha logrado salvar muchas vidas. También la AECC se encargó durante muchos años de prestar la atención en cuidados paliativos a los pacientes con cáncer, con unos vehículos que donó Cajasur, hasta que recientemente fue asumida esta prestación por la sanidad pública, aunque la asociación sigue aportando la atención psicológica en paliativos y también a los niños oncohematológicos ingresados en el Materno Infantil. Nuestros voluntarios desempeñan un papel fundamental en el hospital Provincial, donde se concentra la asistencia médica y los tratamientos oncológicos, y también en el Materno Infantil.

-La AECC también ha luchado para que en Andalucía y resto de regiones se implantara el programa de detección precoz del cáncer de colon. Sin embargo, pocas personas de 50 a 69 años se animan aún a hacerse esta prueba. ¿Cómo puede convencerlas?

-Las personas que estén en ese grupo de edad no deben temer a hacerse esta prueba, ya que es indolora. Se trata de comprobar si existe sangre oculta en heces y, solo en un pequeño porcentaje de casos, cuando se detecta esa sangre, a lo mejor se está ante un precáncer o cáncer incipiente que puede ser atajado a tiempo. Frente al cáncer la prevención es fundamental, además de adoptar un estilo de vida saludable, con dieta mediterránea, sin alcohol, sin tabaco y haciendo algo de ejercicio físico. Mi marido se notó este año unos síntomas, se hizo las pruebas y le extirparon un pólipo a tiempo que podía haber acabado en cáncer de colon. Sin embargo, gracias a la detección precoz está bien y no ha necesitado ni tratamientos.

-¿Qué consejo le da a su sucesora o sucesor?

-Que tiene que sentir la asociación en su corazón como si fuera un miembro más de su familia, hacerla suya. La AECC tiene que seguir creciendo para ayudar a más pacientes y luchar para conseguir mejores tratamientos.