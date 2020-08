El juzgado desestima la denuncia de la familia de Martina contra la Remps

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por Gabriel Jurado y Elena García, los padres de Martina, una niña afectada por una enfermedad rara, contra el auto de sobreseimiento de la denuncia que interpusieron contra la Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) por apropiación indebida.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Córdoba desestimó el pasado 5 de mayo la denuncia de los padres de la pequeña Martina contra la Asociación ReMPS a la que acusaban de apropiación indebida, resolución ante la que interpusieron un segundo recurso ante la Audiencia Provincial, que de nuevo ha desestimado la denuncia y confirma en su integridad el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción.

Los padres de Martina acusaron a la ReMPS de apropiarse de las donaciones recaudadas en la campaña Ayúdanos a ayudar a todas las Martinas que padecen una enfermedad rara que la asociación emprendió con el objetivo de recaudar fondos para investigar sobre patologías minoritarias, actividad habitual de la asociación. Tras un trabajo intenso, la asociación decidió dar por concluida la campaña de recogida de donativos por considerar que la actuación de la familia no se ajustaba ni a los estatutos ni a las exigentes normas de transparencia que rigen las actuaciones de la asociación.

Entre otras cuestiones, la asociación mostró desacuerdo en destinar los fondos para el sostenimiento de otra asociación, en este caso italiana Los Amigos del Centro Dino Ferrari, como la familia pretendía, y no para el apoyo a la investigación científica y fin último de la campaña. En ese momento, la familia decidió denunciar a la asociación y exigir el dinero recaudado en la campaña de ReMPS.

A la luz de las pruebas presentadas, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Córdoba, y posteriormente la Audiencia Provincial, desestimó la causa al considerar que “no ha quedado acreditado que exista por parte de la asociación denunciada ni de sus representantes legales una voluntad apropiativa del dinero recaudado” y que “el dinero no se entregó a otra Asociación Centro Dino Ferrari (que es al que pretendían los padres de la pequeña Martina que se destinaran los fondos) debido a que la aportación nunca se hace por parte de la asociación ReMPS a particulares, mediadores u otras asociaciones. El dinero recaudado no se entregó a la referida asociación ya que para ello era imprescindible presentar (como en buena lógica se ha de entender) un proyecto de investigación solvente a la Junta Directiva, cosa que no ha quedado acreditado que se hiciera por parte del Centro Dino Ferrari”

No hubo voluntad apropiativa

El auto de sobreseimiento añade que “la prueba de que no ha existido nunca ninguna voluntad apropiativa de los fondos por parte de la asociación es la donación de 9.180 euros realizada en favor del Centro de Investigación Biomédica en Red MP (Ciber) el pasado mes de febrero”, coincidiendo con la VI Carrera Solidaria por Un Mundo sin Enfermedades Raras y, precisamente, para el estudio de la AME, patología que padece la hija de los denunciantes.

Los padres recurrieron dicho auto y ahora la Audiencia Provincial vuelve a dar la razón por segunda vez a los denunciados al reconocer que no hubo apropiación indebida ni había contrato o compromiso alguno de destinar la recaudación obtenida a otros fines distintos del apoyo a la investigación científica. En concreto, los padres querían destinar los fondos a una asociación conocida como “Los amigos del Centro Dino Ferrari” cuando en los estatutos de la ReMPS queda explicitado que no se pueden destinar donaciones a otras asociaciones sino tan solo comités científicos de investigación, no es el fin de la ReMPS sostener los gastos de otras asociaciones. La ReMPS lamenta la situación generada por la familia, que en nada ayuda a la lucha contra las enfermedades raras y que ha empañado la buena imagen de la asociación, que lleva a gala la estricta transparencia de la gestión de los donativos que recauda para la investigación de las patologías minoritarias. En cualquier caso, la asociación desea la mejor de las suertes a la pequeña Martina, una más de los miles de niños que padecen una enfermedad rara en la provincia –el 80% de las personas afectadas por una patología minoritaria son menores- y cuya esperanza está, como la de los

otros, en la investigación.

Por último, la asociación recuerda que, el pasado febrero, coincidiendo con la VI Carrera por un Mundo sin Enfermedades Raras, se hizo entrega de un donativo de 9.180 euros al Consorcio Público Estatal de Investigación Biomédica en Red para Investigación de las Enfermedades Raras (Ciberer), dependiente del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el proyecto de investigación Biomarcadores precoces pronósticos y de respuesta a tratamiento en la Atrofia Muscular Espinal (AME), un proyecto dirigido a la identificación de biomarcadores de la AME que sean indicadores pronóstico de la evolución de la enfermedad, así como predictores de respuesta al tratamiento con Nusinersen.