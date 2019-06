La Junta tiene en marcha obras en carreteras por valor de 11,5 millones en Córdoba y provincia

La Junta tiene en marcha obras en carreteras por valor de 11,5 millones de euros en Córdoba y provincia. La delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva, ha detallado los proyectos, que en unos casos están en obras y en otros en la fase previa. Una de las actuaciones que ha empezado es la de emergencia en la variante sur de Pozoblanco, en la A-435, que resultó dañada por las lluvias de abril, que provocaron desprendimientos y fisuras. A esos daños se ha sumado también que el 32% de los vehículos que transitan por allí son pesados. La inversión prevista es de 1,2 millones, algo menos del presupuesto de licitación, que era de 1,6. El plazo de ejecución de esta obra de emergencia será de dos meses. Los trabajos consistirán en el fresado y en la reposición del asfalto y de las señales a lo largo de 20 kilómetros.

Dentro del programa de conservación de carreteras, y según ha explicado la delegada, Córdoba recibirá una inversión de 5,8 millones para actuaciones en 318 kilómetros de vías de la zona Oeste, que llevará a cabo la unión temporal de empresas Acsa-Grulop 21. Según ha indicado la delegada, se trata de uno de los contratos de emergencia que estaban caducados y "aún quedan dos más en la misma situación", los de la zona suroeste y sureste, que "en los próximos meses serán adjudicados". Los municipios que se verán beneficiados son Córdoba, Almodóvar, Posadas, Palma del Río, La Victoria, Espiel, Villaviciosa, Hornachuelos, La Carlota, Guadalcázar, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Guijarrosa.

En tercer lugar, la Junta trabaja en un contrato menor de microaglomerado en frío por 48.230 euros, adjudicado a la empresa Ecofast, que se centrará en 2,4 kilómetros en Fuente Obejuna, Belmez y Belalcázar. Esta actuación afecta a las carreteras A-447, A-449, A-3276 y A-3280.

Otro proyecto al que se ha referido, que aparece en los presupuestos del 2019 recién aprobados, es el de la rehabilitación del puente de Villa del Río, que tendrá una inversión de 4,5 millones. Casanueva ha explicado que el proyecto está "en una fase avanzada" y "previa a la licitación", ya que "está redactado y estamos con las expropiaciones forzosas y el 9 de julio se va a producir el levantamiento de actas previas de expropiación", que afectan a tres propietarios y a una superficie de 13.000 metros cuadrados. La delegada ha dejado claro que "para la Consejería de Fomento, las carreteras son una prioridad".

RONDA DEL MARRUBIAL

En cuanto a otras actuaciones de esta delegación, la segunda fase de la ronda del Marrubial sigue a la espera de los terrenos que tiene que entregar el Ayuntamiento a la Junta. Cristina Casanueva ha dejado claro que no se podrá licitar mientras que la Junta no tenga el suelo necesario, ya que "es una de las cláusulas del convenio que tenían firmado las dos administraciones y no se puede licitar un proyecto en unos terrenos que no son propiedad tuya". La primera fase ya se hizo e incluía el carril bici y el arreglo de la zona de la muralla, pero queda la parte de las viviendas, en la que se habilitarán dos carriles más.

VARIANTE DE LAS ANGOSTURAS

Casanueva ha recordado que la variante de las Angosturas de Priego está en la fase de revisión del proyecto "de la parte ambiental y de actualización de precios", proceso que necesitará "entre seis y siete meses". La delegada espera para final de año "poder estar con los pliegos" de la licitación para sacar a concurso la obra y que se inicie el que viene. Casanueva ha lamentado que el proyecto ha estado "diez años guardado en un cajón y ni el IVA correspondía y tampoco está actualizado a la normativa de construcción".

RONDA NORTE

Otra actuación que va a revisar Fomento, la ronda Norte, está a la espera de que se fije una fecha para celebrar una reunión entre el Ayuntamiento y la Junta tras la toma de posesión de la nueva Corporación municipal, según ha manifestado la delegada. Urbanismo va a iniciar un tramo, pero falta el que corresponde a la Junta, cuyo proyecto es del 2010.