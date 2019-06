La Junta retoma la Ronda Norte con la intención de iniciar las obras en 2021

CON LO BONITA QUE ES CORDOBA Y CUANTOS FACHAS TIENE 28-6-2019.- BELLIDO HABLA DE LA RONDA NORTE Y DEL PARQUE DE LA ARRUZAFILLA Creo que es lo que se espera de este alcalde y los que lo acompañan, yo solo quiero recordarle que aparte del norte hay una parte de la ciudad que está en el sur y que apenas si conocen porque ese no es su habitad natural, ustedes no tienen empatía con la gente humilde, que en muchos casos tienen muchas necesidades ,pero yo entiendo que a la derecha también llamada facha desde siempre pero sobre todo desde su noviazgo con vox, como digo anteriormente puedo entender que el alcalde Bellido no quiera ir al sur porque los habitantes de esa zona empiezan a contarle sus problemas a usted y a los suyos-as sr. alcalde les da dolor de cabeza, porque los de su estirpe no deben tener problemas , por eso lo suyo es bajar los impuestos los ricos porque estoy seguro que a los que viven en la calle es posible que la bajada no les llegue, les voy a proponer una cosa sr. alcalde, porque no le sube un poco los impuestos los ricos y con lo que deja de bajar y lo que recauda con la subida quizás pueda darle una solución a todas estas personas que viven en la calle y yo y muchas personas se lo agradeceremos, porque habrá pasado de ser un facha a ser una persona con sentimientos cosa de la que carecen los fachas, pero también hay muchas necesidades urbanísticas en la zona Sur y si alguna vez desean conocer cuáles son, no tienen por qué mezclarse con las personas del Sur podemos hablar con usted por el móvil, porque aunque le sorprenda algunos de los que vivimos en el Sur tenemos móvil, desde luego para que no vaya a recelar nunca de la categoría de los del centro o el norte