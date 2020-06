La Junta realizará en Córdoba inspecciones en 61 empresas con autorización ambiental

La Junta realizará en Córdoba inspecciones en 61 instalaciones con autorización ambiental integrada (AAI) de las 324 que hay en toda Andalucía. De ellas, 9 son instalaciones de combustión; 3, de producción y transformación de metales; otras 3 de industrias minerales; 19 de gestión de residuos; 26 agroalimentarias y explotaciones ganaderas; y una de consumo de disolventes orgánicos. De ellas, 21 son las que tendrán inspecciones programadas para este mismo año (11 empresas de gestión de residuos, 8 agroalimentarias, una industria mineral y otra de combustión). A estas se sumarán las no programadas y que se produzcan por denuncias. Estos datos se desprenden de la resolución publicada este martes en el BOJA de la Consejería de Agricultura. Una de las empresas con AAI es Cosmos.

La Junta, en el marco del Plan Integral de Inspección en materia de calidad ambiental 2020-2025, ha aprobado el programa concreto para este año, que se verá afectado por el coronavirus, ya que incluye inspecciones documentales en las instalaciones donde vea riesgo. Esas inspecciones no presenciales se centrarán en empresas que no presenten incumplimientos o con riesgo ambiental que no sea elevado. El programa se subdivide a su vez en otros tres centrados en controlar las instalaciones con autorización ambiental integrada, los traslados transfronterizos de residuos y en el sectorial de inspección en materia de calidad ambiental. Su objetivo es "garantizar una elevada protección del medio ambiente y la salud de las personas comprobando el cumplimiento de la normativa de calidad ambiental y detectar actuaciones no autorizadas y no comunicadas".

Entre las actuaciones previstas está la elaboración de un programa de inspección en las instalaciones con autorización ambiental integrada para comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos que deben cumplir, acción considerada prioritaria. En ese programa se tendrán en cuenta avisos, quejas y denuncias de incidencias, así como accidentes con afecciones ambientales. Los informes de inspección podrán consultarse a través de la web de la Consejería de Agricultura. Otra de las actuaciones será la de elaborar un programa de inspección en los traslados transfronterizos para comprobar que se cumple la normativa en el transporte de residuos por carretera, ferrocarril y puertos.

El plan previsto en los traslados afecta en Córdoba a 14 establecimientos que importan o exportan residuos de los 109 que hay en Andalucía. En cuanto al programa sectorial de inspección en materia de calidad ambiental afectará a dos instalaciones en Córdoba que gestionan subproductos animales no destinados a consumo humano.